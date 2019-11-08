Певец Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой

О воссоединении Владимира Кузьмина с бывшей женой, 37-летней Екатериной Трофимовой, стало известно после того, как на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артист опубликовал черно-белую фотографию, на которой запечатлен с экс-супругой. "Как то так 😎😍 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – коротко подписал снимок Владимир Кузьмин.
Многочисленные подписчики сделали вывод, что таким образом артист дал понять, что вернулся к бывшей жене, и рассыпались в поздравлениях и комплиментах. А журналисты немедленно связались с Екатериной. Та подтвердила догадки – они с Владимиром снова вместе.
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