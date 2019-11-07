Лариса Гузеева откровенно об опухоли юной дочери

Единственная дочь Ларисы Гузеевой Ольга сообщила, что у нее диагностирована опухоль, причем повторно. Репортеры связались с самой актрисой, чтобы выяснить подробности.

Лариса Гузеева подтвердила, что у ее дочери Ольги есть опухоль, но успокоила взволнованных поклонников и прочую заинтересованную общественность. "Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек", – цитирует ведущую брачного шоу "Давай поженимся" Teleprogramma.pro. Теперь, судя по комментариям в Сети, фанаты гадают, что у Ольги за "это", которое "бывает у девочек".

Отметим, что сама наследница актрисы не общается с представителями СМИ и у себя на официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" пока не сообщила никаких новых подробностей. Напомним, что именно благодаря самой Ольге стало известно об опухоли. В приложении "Сторис" наследница артистки опубликовала несколько фото. На первом запечатлен компьютер, предположительно, во врачебном кабинете. "Опухоль вернулась в чат", – написала Оля, чем переполошила не только подписчиков, но и журналистов.

Далее в подписях к фото дочь Ларисы Гузеевой дала понять, что не исключает вероятности операции, причем повторной. Кстати, в конце прошлого года Ольга жаловалась, что заболела как раз перед операцией. Возможно, тогдашнее хирургическое вмешательство и нынешнее вероятное имеют под собой одну и ту же причину.

Ранее Лариса Гузеева обнародовала фотографию 19-летней дочери, облаченной в лаконичный, но стильный черный брючный костюм, с убранными волосами и кровью на шее. Правда, оказалось, что кровь бутафорская. Таким образом Ольга решила отметить праздник Хэллоуин. Сама Лариса Гузеева дала понять, что относится к этой дате с недоверием. "Позвольте себе не судить, не стучать клюкой об пол, а просто посмеяться и порадоваться. Лично я лучшего образа к этому дурацкому празднику не видела", – написала телеведущая. Некоторые подписчики теперь считают это фото пророческим.