Родные Заворотнюк отреагировали на неожиданные действия Навки

Татьяна Навка заявила, что все деньги, собранные за билеты на ее с Петром Чернышевым ледовое шоу, пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк. Родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" прокомментировали это неожиданное сообщение.

Новое сообщение появилось на странице, посвященной поддержке Анастасии Заворотнюк, в социальной сети "Инстаграм". Предполагается, что аккаунт ведут ее родные. Они поблагодарили всех, кто искренне сопереживает артистке, в частности Татьяну Навку и ее компанию "Навка Шоу" за помощь и участие.

Автор поста пожелал ее команде успеха и уточнил, что появившиеся в СМИ сообщения об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии не соответствуют действительности. "Инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу", – говорится в публикации. Родственники звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" подчеркнули, что просят от общественности только добрых мыслей и пожеланий здоровья артистке.

Ранее на сайте, посвященном шоу Татьяны Навки, появилось официальное заявление о том, что компания передаст все средства с показа спектакля "Аленький цветочек" 10 ноября в ДС "Мегаспорт" в поддержку Анастасии Заворотнюк и других женщин, борющихся с раком. Муж актрисы Петр Чернышев задействован в нескольких ледовых шоу фигуристки, причем в главных ролях.

"Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат", – отмечается в официальном заявлении. Для общественности эти действия спортсменка оказались неожиданными.

Татьяна Навка подчеркнула: "Анастасия – светлый, искренний и позитивный человек. И главное – за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом".