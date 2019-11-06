Настасья Самбурская обольстила голой грудью

Артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте горячий снимок. Она запечатлена в черном кружевном бюстгальтере и с ярко-красной помадой на губах. При этом звезда сексуально приоткрыла ротик, будоража воображение мужской части аудитории.
"Знаете, я вот это вот, честно говоря не приветствую, вот когда нечем брать, начинаются, сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды. Мне вообще лайки не нужны. Я и без лайков нормально живу (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила светская дива.
Видимо, это противоречие и было задумкой поста. Текст о благоразумии на контрасте с "полуголой" фотографией. Фолловеры иронию оценили. "Совсем не привлечение! А-ха-ха! Лучшая!" – высказался подписчик.
"Настасья хочет замуж!" – предположил пользователь Сети.
Многие не смогли удержаться от комплиментов в адрес Самбурской. По данным Life, их впечатлил соблазнительный кадр. "Слишком жарко🔥", "Шикарная, потрясающая, сногсшибательная грудь!", "Не, ну это слишком хорошо!" – восхитились фанаты.
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