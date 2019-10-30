"Шпага дымится": возбужденные россияне обласкали Самбурскую

На этот раз Настасья Самбурская решила порадовать подписчиков открытым платьем с глубоким декольте, черными колготками в сеточку и туфлями на шпильке. Провокационное фото позволило поклонникам не только насладиться прелестями актрисы, но и вернуло в далекие 90-е.
Гримерка звезды сериала "Универ. Новая общага" выглядит как коммунальная квартира – старые полки, потертый линолеум. Центральным персонажем фотографии, кроме Настасьи, стал ретрохолодильник. Актриса сама обратила внимание подписчиков на "партнера" по съемкам.
"Сейчас модно среди звезд рассказывать о том, как бедно жилось в детстве. А что ты знаешь о холодильнике?" – спросила Самбурская.
Подписчики оценивали образ актрисы, оставляя пошлые комментарии и одновременно обсуждая холодильник. Прелести Самбурской все же победили в этой борьбе интересов.
"Настасья, шпага дымится", – признался один из фанатов звезды.
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