"Вся ночь в аду": Настастья Самбурская слегла

Актриса Настасья Самбурская пожаловалась подписчикам на мошенников, из-за которых она пережила сильнейшее отравление. По словам звезды, она хотела поправить здоровье – приняла лекарство от простуды, но вместо того, чтобы встать на ноги – слегла.
По словам Самбурской, чудо-лекарство она приобрела в аптеке возле дома. Приняла его, после чего ее состояние резко ухудшилось.
"Всю ночь была в аду, обойдусь без физиологических подробностей, наутро болело абсолютно все, а тело покрылось жуткой крапивницей", – жалуется подписчикам актриса.
Тем не менее, Настасья уверена, что ей повезло. Она показала препарат врачу, тот распознал в нем подделку, предупредив, что такие препараты могут нанести очень серьезный вред здоровью.
"Какой-то умелец где-то в подвале (возможно прямо в этой аптеке) наколдовал какую-то дичайшую смесь и расфасовал в упаковки, похожие на известный бренд", – пояснила звезда.
В последнее время Самбурской не везет – из-за мошенников она недавно потеряла и крупную сумму денег. Актриса отдохнула в Каннах, договорившись с турфирмой, что ей сделают существенную скидку, если она продекламирует их в Инстаграме. Однако спустя два месяца с Настасьи списали предоставленную скидку – 1500 евро. Теперь Самбурская пытается вернуть деньги, и уже написала заявление в полицию.
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