Лишившийся мужского органа певец Шура готовится стать отцом

Шура ищет суррогатную мать. Исполнитель хита "Твори добро" будет отцом-одиночкой.

У 44-летнего Александра Медведева (настоящее имя Шуры) нет семьи и детей. Всю сознательную жизнь артист был занят творчеством и борьбой с тяжелой болезнью. А в последнее время певец отстаивал единственную квартиру, которой завладели черные риелторы. Исполнитель через суд пытался доказать, что его жилье присвоили обманным путем.

Тем не менее в столь плотном графике Шура умудрился найти лазейку и вплотную занялся решением проблем, касающихся личной жизни. В частности, певец принял решение стать отцом. Артист занят поисками суррогатной матери. Заодно он присматривает для будущих наследников загородный дом, чтобы у малышей были собственная песочница и лужайка.

Навыки отцовства певец отрабатывает на многочисленных племянниках. "Я стану замечательным отцом. Знаете, как я детей нянчу, которые вокруг меня? Мне малышей с трех лет оставляют", – похвалился эксцентричный исполнитель. Шура совершенно не расстроен из-за того, что станет отцом-одиночкой.

Все юридические и прочие формальности певец намерен уладить в России. Это значительно дешевле, чем, например, в Америке. Разница получается внушительная: 800 тысяч рублей против 11 миллионов в США, отмечает Life со ссылкой на телеканал "Ю".

Шура признался, что на такой решительный шаг его вдохновил удачный опыт именитых коллег по отечественному шоу-бизнесу. Благодаря суррогатным матерям родителями стали Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, а также супруги Алла Пугачева и Максим Галкин.

Ранее певец Шура откровенно рассказал о том, что перенес рак. По словам артиста, онкологию у него нашли довольно поздно. "Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отметил Шура. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец лежал на операционном столе в одинцовском военном госпитале. "Мне отрезали одно яичко. Ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – рассудил Шура.