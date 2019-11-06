Украинцы плюнули на могилу Михаила Задорнова

Популярный белорусский блогер Максим Мирович утверждает, что сатирик учил людей ненавидеть Америку и другие развитые страны. По его мнению, Михаил Задорнов виновен в предвзятом отношении и в бедственном состоянии умов нынешней молодежи.
"Рассказы об "американской тупости" обрастали все новыми и новыми подробностями. И законы у них глупые и смешные, и жирные они все поголовно, и язык у них странный – они говорят "ноубади", нет тела, а у нас говорят "ни души", понимаете?" – приводит слова автора Obozrevatel.
Мирович уверен, что Задорнов в силу своей образованности не мог не знать элементарных вещей. Например того, что десятки вузов США входят в список лучших университетов мира, или что у них 380 лауреатов Нобелевской премии – в десять раз больше, чем у России.
"Почему он стал адвокатом дьявола? На этот вопрос у меня нет ответа", – признался блогер.
Максима активно поддержали украинцы. "Сначала у него хоть адекватные тексты были, а когда он погнал бред про пирамиды и тому подобное, хотелось выбросить телик от той пропаганды", "Автор прав относительно Задорнова. Изначально он был смешным и прикольным, когда рассказывал истории про совок и просто смешные истории. Но затем, с 2000 года и до смерти начал болтать всякую фигню про Америку. Потом он заболел и умер. Карма или нет, но что-то такое было, потому что нельзя так врать людям сознательно", – заявили пользователи Сети из Незалежной.
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