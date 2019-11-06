Украинцы плюнули на могилу Михаила Задорнова

Известного юмориста Михаила Задорнова не стало два года назад. Тем не менее по поводу его шуток до сих пор идут прения.

Популярный белорусский блогер Максим Мирович утверждает, что сатирик учил людей ненавидеть Америку и другие развитые страны. По его мнению, Михаил Задорнов виновен в предвзятом отношении и в бедственном состоянии умов нынешней молодежи.

"Рассказы об "американской тупости" обрастали все новыми и новыми подробностями. И законы у них глупые и смешные, и жирные они все поголовно, и язык у них странный – они говорят "ноубади", нет тела, а у нас говорят "ни души", понимаете?" – приводит слова автора Obozrevatel.



Мирович уверен, что Задорнов в силу своей образованности не мог не знать элементарных вещей. Например того, что десятки вузов США входят в список лучших университетов мира, или что у них 380 лауреатов Нобелевской премии – в десять раз больше, чем у России.

"Почему он стал адвокатом дьявола? На этот вопрос у меня нет ответа", – признался блогер.



Максима активно поддержали украинцы. "Сначала у него хоть адекватные тексты были, а когда он погнал бред про пирамиды и тому подобное, хотелось выбросить телик от той пропаганды", "Автор прав относительно Задорнова. Изначально он был смешным и прикольным, когда рассказывал истории про совок и просто смешные истории. Но затем, с 2000 года и до смерти начал болтать всякую фигню про Америку. Потом он заболел и умер. Карма или нет, но что-то такое было, потому что нельзя так врать людям сознательно", – заявили пользователи Сети из Незалежной.