"Мне было страшно об этом сказать": Ольга Бузова впервые о домашнем насилии

Ольга Бузова призналась, что расставание с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, стал самым сложным периодом в ее жизни. "Я осталась одна с собаками буквально на улице. Пыталась выжить как могла", – отметила поющая ведущая.
Тогда она получила колоссальную поддержку в своем инстаграм-аккаунте. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" поняла, что соцсеть может быть прекрасной платформой для обсуждения проблем.
"Недавно была новость: Тамара Плетнева, председатель думского комитета по вопросам семьи, сказала, что она против того, чтобы мужчинам, которые избивают жен, запрещали подходить к своим жертвам. В моей жизни через домашнее насилие прошло огромное количество подруг. Я просто в ужасе, когда слышу от эксперта в студии: мол, бьет, значит, любит. У нас нет никакого закона, который бы защитил женщин", – пожаловалась Бузова.
Поющая ведущая призналась, что и сама сталкивалась с домашним насилием. "Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи", – поделилась наболевшим звезда "Дома-2".
Ольга уверена, что в подобных ситуациях нужно не терпеть, а уходить. "Многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить. Мне многие говорили в свое время: мол, как ты справишься одна? Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины", – рассказала ведущая. Ольга Бузова не называла имен, но сайт "Комсомольская правда" предположил, что речь идет о ее бывшем муже Дмитрии Тарасове.
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