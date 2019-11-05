Бывшая Кержакова со улыбкой рассказала о расставании с 19-летним хоккеистом

Не так давно интернет был наводнен слухами о союзе бывшей жены Кержакова с молодым хоккеистом. Правда, теперь стало известно, что Милане Тюльпановой все-таки не везет на спортсменов.

Девушка рассталась с бывшим супругом в апреле этого года. Бракоразводный процесс сопровождался жутким скандалом, когда футболист обвинил свою жену в употреблении наркотических веществ. Тогда молодой человек, видимо, надеялся, что органы опеки заберут у Миланы их общего ребенка. Тем не менее, обвинения удалось опровергнуть и малыш остался с мамой.

Развод с Кержаковым заставил Тюльпанову потерять много нервных клеток, однако девушка быстро утешилась в объятиях молодого 19-летнего хоккеиста Егора Замулы. Впрочем, и с ним девушка не обрела долгожданного женского счастья. На днях Милана рассказала, что уже не состоит в отношениях.

Блогерша устроила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" серию ответов на вопросы поклонников в разделе сториз. Так она рассказала о своем росте, а также поделилась подробностями личной жизни. Один из фолловеров поинтересовался у знаменитости – "Вы в отношениях??" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

В свою очередь Тюльпанова ответила весьма лаконично. "Нет". Текст она сопроводила двумя "улыбающимися" скобочками. Судя по всему, если слухи в сети правда и между ней и юным хоккеистом действительно был роман, то бывшая Кержакова не сильно-то опечалена его завершением. Девушка не унывает и делится с фолловерами своими приобретениями. Она рассказала, что недавно приобрела себе новую аппаратуру для качественной съемки видео.