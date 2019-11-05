"Облик безысходности": россияне ужаснулись из-за неопрятного вида Яковлевой

Большинство поклонников звезды расценило новую фотографию как шутку.
"Ой, я думала кадры из нового фильма, где зечку играет))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) наверное, это все-таки шутка👍 ", – написала одна из фанаток Яковлевой.
Многие выразили сочувствие актрисе из-за испорченного облика и посоветовали как-то его улучшить. Кто-то ужаснулся тому, как "Лену жизнь помотала".
"Облик безысходности", – вынес вердикт еще один поклонник артистки.
Однако, были и положительные отзывы о новом образе Яковлевой. Некоторые остались в восторге от преображения и сказали, что с такой прической она явно лет на 20 моложе выглядит.
"Класс, свеженько, прикольненько, молодец!" – написала одна из подписчиц звезды.
Следом за этим комментарием появились и другие, восхваляющие естественность Яковлевой и ее смелость предстать в таком виде перед публикой.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Узнала что в садике бьют
Имя для кота
Вы письку показывали свою?
Застала дочь с собакой
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!