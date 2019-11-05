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"Облик безысходности": россияне ужаснулись из-за неопрятного вида Яковлевой

Елена Яковлева. Фото: www.globallookpress.com
Советская и российская актриса театра и кино Елена Яковлева примерила образ пепельной блондинки с ассиметричной стрижкой. Сначала преобразившуюся красавицу даже не восприняли всерьез.
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Большинство поклонников звезды расценило новую фотографию как шутку. 

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"Ой, я думала кадры из нового фильма, где зечку играет))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) наверное, это все-таки шутка👍 ", – написала одна из фанаток Яковлевой.

Многие выразили сочувствие актрисе из-за испорченного облика и посоветовали как-то его улучшить. Кто-то ужаснулся тому, как "Лену жизнь помотала".

"Облик безысходности", – вынес вердикт еще один поклонник артистки.

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�� Новая стрижечка ������ ✨ #еленаяковлева #настиле

Публикация от ��ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА best actress�� (@elena_yakovleva_best_actress)

Однако, были и положительные отзывы о новом образе Яковлевой. Некоторые остались в восторге от преображения и сказали, что с такой прической она явно лет на 20 моложе выглядит. 

"Класс, свеженько, прикольненько, молодец!" – написала одна из подписчиц звезды.

Следом за этим комментарием появились и другие, восхваляющие естественность Яковлевой и ее смелость предстать в таком виде перед публикой.

Автор: 5 ноября 2019, 15:18
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