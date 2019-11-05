Оксана Самойлова показала округлившийся живот

На фото супруги запечатлены в профиль на одном из пляжей Мальдив. На фоне играют маленькие дочки молодой пары.
Девушка позирует в мини-бикини, поэтому не сложно разглядеть округлившийся живот. Судя по всему, она уже на втором или третьем месяце беременности.
"Сами в шоке)))", – подписала пост Самойлова.
Фолловеров новость об интересном положении Оксаны очень обрадовала. "Наследника ждем💖", "Вауууу. Это мальчик!!!", "Хожу и улыбаюсь. Вы бомбические", "Ой! Класс ! Я вами восхищаюсь! Счастья вам!", "Волшебно! Поздравляю", "Какая прелесть)👍 Здоровья вам))", "У меня аж телефон вырубился от этой новости. Вот это да!", "Как же я рада за Вас💐", – не скрывали эмоций поклонники.
"В 30 лет 4 детей! Ну, красотка!👍" – написала восторженная фанатка.
Напомним, У Джигана и Оксаны уже есть три дочери. Старшая – Ариэла родилась в 2011 году. Спустя три года на свет появилась Лея. Майю модель подарила музыканту в апреле этого года.
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