Глисты приведут к слепоте: мать Тимати распекли за невнимание к внучке

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Понедельник 4 ноября
Лента новостей
13:34
"Капитулянт": объявлено о свержении сдавшего позиции Зеленского
12:04
Умер знаменитый российский композитор
11:40
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
08:30
Лукашенко нанес чудовищное оскорбление Путину
06:29
Нельзя беременным и детям: раскрыта правда о пользе и вреде рыбных консервов
02:24
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
00:10
Лолита показала "неиспорченную взрослыми хитростями" 21-летнюю дочь
22:55
Активисты потребовали от губернатора Кубани построить зооприют
22:15
Бывший муж Лорак повеселился с дочьерью и ее няней в ресторане
20:33
Загитову "уделала" молодая соперница
18:14
Миддлтон тайно оказалась в пабе благодаря уловке принца Гарри
17:39
Автобус с русскими туристами опрокинулся во Франции
17:23
Екатерина Климова отвезла мать к святыне
16:14
"Выжигала пергидролем": раскрыта причина проблем Бузовой с волосами
15:33
Дочь Евы Польны попала в больницу в критическом состоянии
15:06
"Просто ненавидит": Трамп заявил о неприязни к Украине
14:17
Старшенбаум обмолвилась о новом романе
13:47
Хранит у изголовья кровати: сын Плющенко и Рудковской показал самое ценное в доме
13:45
"Слезы подступали": Брежнева разрыдалась из-за Пугачевой
13:15
"В России много дур!": Сябитова узнала о женитьбе изувера-бывшего
12:43
"Облысение – дело серьезное": Бузова теряет волосы
12:42
Обманул Путина: подлеца Зеленского поймали на лжи?
11:54
Филипп Киркоров вернулся к бывшей
11:22
Боготворящая Пугачеву Волочкова опустилась на колени
11:15
Громкое убийство главы центра "Э" в Москве: жуткие подробности
10:46
Новый муж Собчак снял обручальное кольцо
10:32
"Папину дочку" перестали узнавать
08:23
В разборках Асмус с похоронщиками поставлена жирная точка
06:39
"Не надоело быть писателями-фантастами?": Орлова взорвалась из-за гнусных сплетен
04:16
"Она должна измениться": беспардонный Трамп сунул нос в семейную драму Маркл
02:31
В России начнут продавать мясо из гороха
00:17
"Никакой ностальгии не испытываю": Решетова рассказала о жутком токсикозе
00:15
"Все, больше не могу": 70-летнюю Пугачеву на концерте в Минске откачивали таблетками
22:04
7-летний сын напугал Бледанс до потери пульса
20:38
"Поющие трусы": Пригожин влез в грязный скандал
17:43
Россияне поддержали овациями мужа Заворотнюк
17:23
"Позор!": взбешенные украинцы освистали Зеленского
16:54
"А где ребенок?": загулявшим Собчак и Виторгану влепили смачную почещину
16:31
"Это легендарно!": архивное фото Пугачевой стало сенсацией
16:20
76-летнюю Екатерину Шаврину обокрали в Подмосковье
15:58
"Копирует Бузову": ярко вырядившейся Гагариной крепко врезали
15:41
Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения
15:16
"Беременный живот на лоб лезет": сделано заявление об интересном положении Брежневой
14:41
"Я в радости и в шоке": Собчак рассказала о больших переменах
14:05
"Носила невысказанную обиду": друг о душевных муках Заворотнюк
13:34
Ширвиндт прервал молчание после слухов об операции
13:10
"Не думала, что смогу что-то почувствовать": откровения Лорак о новом возлюбленном
12:58
Зеленского разнесли в пух и прах на Украине
12:24
"Огромная потеря": звезда "Дома-2" сломлена ужасной трагедией
12:19
"Сердце колотилось": предполагаемый сын Цискаридзе попал в больницу
11:48
Интимное фото Светланы Бондарчук "слили" в Сеть
11:16
Юная соперница со смаком уделала Загитову
10:54
Популярный рэпер попал в серьезную аварию
10:39
Неуемный Билан нарушил данное Пугачевой слово
10:26
Счастливый Шепелев показал замену Фриске
09:56
"Все понимают, какой у него стресс": сбежавшего мужа Заворотнюк оправдали
09:25
Передаст власть националистам: вскрылись истинные намерения Лукашенко
06:11
Седокова молит Бога после обнародования ее романа с женатым
04:12
Известная телеведущая узнала о раке груди во время проведения прямого эфира
02:02
Вскрылась реальная причина развода Крюкова с женой
00:22
Вымокшую и продрогшую Сябитову бросили в лесу без еды
23:06
Измывающийся над трупами "некрофил" до жути испугал Собчак
21:57
"Да пошел ты, Вова": попрошайку Зеленского прилюдно унизили
21:52
"Ой, боюсь-боюсь!": Гузеева показала окровавленную дочь
21:10
"Выглядит жалко": Утяшеву с Волей заподозрили в отсутствии секса
20:51
Названа причина аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
20:25
"Даже таблетки не справляются": Асмус доведена до отчаяния мерзкой выходкой похоронщиков
20:09
Синоптики предупредили Удмуртию о снежных заносах
19:53
"Вкусная девушка": Орбакайте в образе Барби привела россиян в восторг
19:13
Совет на выходные
18:54
Новые снимки обезлюдевшего Крымского моста вызвали оторопь
18:02
Как принц Уильям изменил Кейт Миддлтон
17:50
Хуже Порошенко: русофобская выходка Зеленского довела украинцев
17:41
Над Тюменью кружит самолет с отказавшим двигателем
17:28
Измотанный муж Заворотнюк сбежал
17:16
"Шали, красотка!": пленительная Лобода зажгла на пляже
17:04
Упавшего на колени перед Западом Порошенко смешали с грязью
16:51
Автовышку пригнали к горящему дому в Москве для спасения людей
16:42
Молодая жена страстно облобызала 58-летнего Цекало
16:32
"Ужас и только!": Глюкоза шокировала внешним видом
16:29
Навка собирает деньги для онкобольной Заворотнюк
16:15
Лорак разочаровалась в браке после мучительного развода
15:56
"Ранним утром совокупили": оскандалившаяся Вележева нашла заступницу
15:51
Струсил? Лукашенко сбежал от разъяренных белорусов
15:37
Названа неожиданная причина отказа Фадеева работать с артистами
15:19
Раздетая любовница Стэтхэма заставила народ ахнуть
15:07
Вильфанд ошарашил новостью о шести временах года
15:04
Галкин признался в слежке за покинувшей Россию Пугачевой
14:53
"Горячая девочка!": русская Кардашьян возбудила народ огромными ягодицами
14:50
"Намного слаще, чем торт": красотка Водонаева заставила россиян биться в экстазе
14:46
В Ярославле рука ребенка застряла в автомате для выдачи бахил
14:30
Во все тяжкие: у мужчины в Подмосковье нашли 20 килограммов наркотиков
14:24
От родившей матери Водяновой отвернулась вся семья
14:24
Трамп решил опубликовать компромат на себя и Зеленского (видео)
14:23
В Уфе грузовик раздавил легковушку: есть жертвы
14:14
Будет всю жизнь сидеть на шее: Орбакайте отругала балующую внука Пугачеву
13:55
Атаковавший Россию Зеленский крупно опозорился
13:42
В Подмосковье водитель уснул за рулем машины каршеринга и попал в аварию
13:37
Положил в рот: красавец-брюнет утолил животный голод Киркорова
13:36
"Это была трагедия": растоптанная Загитова собралась отомстить сопернице
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все, больше не могу": 70-летнюю Пугачеву на концерте в Минске откачивали таблетками
В России начнут продавать мясо из гороха
"Поющие трусы": Пригожин влез в грязный скандал
Интимное фото Светланы Бондарчук "слили" в Сеть
"Сердце колотилось": предполагаемый сын Цискаридзе попал в больницу
"Она должна измениться": беспардонный Трамп сунул нос в семейную драму Маркл
Шоу-бизнес

Глисты приведут к слепоте: мать Тимати распекли за невнимание к внучке

Рэпер Тимати. Фото: www.globallookpress.com.
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова недостаточно внимательна к внучке Алисе. Поклонники артиста переживают за девочку.
прочитано 65 раз

В личном "Инстаграм" Симоны Яковлевны появилось новое видео. В кадре дочь рэпера Тимати лежит в кровати с собакой. В порыве нежности питомец вылизывает девочке губы и щеки.

ПО ТЕМЕ

"Никакой ностальгии не испытываю": Решетова рассказала о жутком токсикозе

"Чувствую себя плохой мамкой": Решетова поделилась сердечными откровениями

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Видео шокировало интернет-обывателей. Некоторые такое общение ребенка с животным назвали неприемлемым, ведь малышка может заразиться паразитами.

"Интересно, Вы объясняете Алисе, что собака своим языком осуществляет личную гигиену, а потом она этим языком лижет ей лицо?" – упрекнула Симону Юнусову подписчица. "Она это видит", – спокойно отреагировала мать рэпера Тимати.

Между тем специалисты рекомендуют внимательнее следить за играми детей с животными. Питомцу нельзя позволять облизывать своих маленьких хозяев, так как, возможно, несколькими минутами ранее он проводил гигиенические процедуры, вылизывая область анального отверстия, или нюхал на улице фекалии других животных.

Эксперты утверждают, что от собаки можно заразиться токсокарой – самым распространенным собачьим глистом, который может "поселиться" в глазах и привести к слепоте. Об этом сообщает "Экспресс газета".  К сожалению, дочь рэпера Тимати, нежничая с любимым псом, подвергает себя опасности.

4 ноября 2019, 14:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Позор!": взбешенные украинцы освистали Зеленского
Передаст власть националистам: вскрылись истинные намерения Лукашенко
Упавшего на колени перед Западом Порошенко смешали с грязью
Вашингтон задумался о нападении на Крым

Шоу-бизнес

Глисты приведут к слепоте: мать Тимати распекли за невнимание к внучке
"Раним друг друга": Тодоренко рассказала о ссорах с Топаловым
"Дайте выйти на сцену": кричащая о коррупции Волочкова хочет вернуться в Большой театр
"Давала по попе и закрывала в комнате": Навка о строгости к маленькой дочери

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

"Мне нужно работать": Пугачева пропустила похороны родственной души

Примадонна дала внятное объяснение своему решению
Шоу-бизнес

"Закончится летальным исходом": друг высказался о состоянии Фадеева из-за болезни

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию
Шоу-бизнес

Счастливый Шепелев показал замену Фриске

Телеведущий увез новую возлюбленную в Соединенные Штаты
Шоу-бизнес

"Папину дочку" перестали узнавать

Мирослава Карпович шокировала поклонников новыми снимками

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на 2020 год
Гороскоп на ноябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения
Юная соперница со смаком уделала Загитову
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru