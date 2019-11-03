"Выжигала пергидролем": раскрыта причина проблем Бузовой с волосами

По словам обозревательницы, окрашивание в технике "Омбре", которое делают поющей телеведущей стилисты, уже несколько лет как вышло из моды. Якобы сочетание темных корней волос и осветленных кончиков – это неестественно, некрасиво и странно.
Ольга, по мнению Лены, подхватила когда-то нелепый тренд и не может от него отказаться. Такие прически давно утратили актуальность.
"За темными корнями и светлыми концами волос стоит желание упрямой курицы со слабыми волосами быть блондинкой несмотря ни на что. Бузова много лет выжигала свои пуховые волосенки пергидролем и цепляла на них тяжелые искусственные пряди, в результате чего на ее башке появились проплешины", - заявила Лена Миро.
Испортив шевелюру, Ольга Бузова стала бережнее относиться к волосам. Знаменитость заменила жесткое окрашивание на наращенные пряди. Лучше, по мнению Миро, не стало.
Напомним, ранее участник "Дома-2" Рустам Солнцев тоже говорил, что у теледивы проблемы. Звезда теряет шевелюру. "У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Ольга Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике", – заявлял шоумен.
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