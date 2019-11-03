Дочь Евы Польны попала в больницу в критическом состоянии

Дочь известной российской певицы Евы Польны находится в больнице Московской области в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
14-летняя девочка без сознания из-за тяжелейшего приступа астмы, уточняет канал. Вызванный врачи скорой помощи не смогли на месте купировать острое состояние, после чего и было принято решение везти девочку в больницу.
Представители певицы пока не прокомментировали эту информацию.
Имя девочки не называется, однако согласно открытым данным, 14 лет сейчас старшей дочери певицы Эвелин, которая родилась 6 июня 2005 в союзе Польны с певцом Денисом Клявером.
Вторую дочь Польны зовут Амалия. Она родила ее в 2007 году от бизнесмена Сергея Пильгуна.
После сообщалось, что певица заключила в Нидерландах брак со своим пиар-директором Александрой Манией. Однако вот уже несколько лет как обе женщины опровергают эти слухи.
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