"В России много дур!": Сябитова узнала о женитьбе изувера-бывшего

О том, как сложилась судьба ее некогда второй половинки, телеведущая рассказала, отвечая на вопрос подписчицы в "Инстаграм". Экс-избранник Розы Сябитовой вновь пошел в ЗАГС.
"Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!" – прокомментировала свадьбу бывшего телесваха.
Напомним, ранее Роза Сябитова рассказывала, что развелась с бывшим мужем Юрием Андреевым, так как тот поднимал на нее руку. "Я знала, что он избивал своих предыдущих женщин, но считала, со мной этого не будет – я же психолог. Тем более была влюблена и надеялась на силу любви", – вспоминала после звезда Первого канала.
Роза Сябитова долго скрывала, как с ней обращается избранник-изувер. Юрий был крайне вспыльчив.
"Он бил меня на глазах всего дома. Люди проходили мимо. Если до этого он бил меня в квартире, и просто загнал в угол, где кулаками особо не помашешь, то на улице было полное раздолье… Когда приехала скорая, меня спросили, буду ли я ложиться в больницу, ведь у меня легкое сотрясение мозга, а думала только о том, как срочно вставить зуб и убрать синяки…" – вспоминала телеведущая.
Сейчас Роза Сябитова к замужеству не стремится. Теледива построила для себя и уже взрослых детей – сына Дениса и дочери Ксении – большой дом. Теперь знаменитость дает советы потенциальным невестам через личный микроблог.
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