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"Вы прекрасны, Роза!": как с годами менялась Сябитова

Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza
Внешность звезды шоу "Давай поженимся!" за последние десять лет претерпела множество изменений. Главная сваха страны Роза Сябитова несколько раз меняла имидж. Некоторые образы знаменитости были откровенно неудачными.
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Например, в самом начале своей телевизионной карьеры Сябитова носила ярко-красные волосы, которые завивала и покрывала лаком. После Роза превратилась в рыжую бестию и принялась делать различные прически, некоторые из которых из-за своей замысловатости смотрелись весьма спорно.

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Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Устав от завивок, Роза Сябитова выпрямила волосы и отдала предпочтение сдержанным укладкам. А не так давно локоны звезды "Давай поженимся!" стали каштановыми, что очень понравилось ее поклонникам. Фанаты отмечали, что телесваха сегодня выгладит лучше, чем когда-либо.

В личном "Инстаграм" Роза Сябитова наглядно продемонстрировала как менялся ее внешний вид с годами. Знаменитость опубликовала серию снимков разных лет.

"Как вы думаете, мне идет старый или новый имидж?" – напросилась на комплименты телесваха.

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Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

"Новый однозначно🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я конечно Гузееву люблю, но Вы всегда идеально выглядите в кадре!!!❤️💐🌺🔥", "Нынешний цвет волос лучше. Да и вообще вы на столько приятная женщина по характеру, что вам любой образ подходит", "Новый!!!!вы прекрасны, Роза!", "Чем возрастней тем красивей,,так держать.👍👍👍👍👍👏👏👏👏", – отметали фанаты Розы Сябитовой.

23 октября 2019, 17:45
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