"Вы прекрасны, Роза!": как с годами менялась Сябитова

Например, в самом начале своей телевизионной карьеры Сябитова носила ярко-красные волосы, которые завивала и покрывала лаком. После Роза превратилась в рыжую бестию и принялась делать различные прически, некоторые из которых из-за своей замысловатости смотрелись весьма спорно.
Устав от завивок, Роза Сябитова выпрямила волосы и отдала предпочтение сдержанным укладкам. А не так давно локоны звезды "Давай поженимся!" стали каштановыми, что очень понравилось ее поклонникам. Фанаты отмечали, что телесваха сегодня выгладит лучше, чем когда-либо.
В личном "Инстаграм" Роза Сябитова наглядно продемонстрировала как менялся ее внешний вид с годами. Знаменитость опубликовала серию снимков разных лет.
"Как вы думаете, мне идет старый или новый имидж?" – напросилась на комплименты телесваха.
"Новый однозначно🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я конечно Гузееву люблю, но Вы всегда идеально выглядите в кадре!!!❤️💐🌺🔥", "Нынешний цвет волос лучше. Да и вообще вы на столько приятная женщина по характеру, что вам любой образ подходит", "Новый!!!!вы прекрасны, Роза!", "Чем возрастней тем красивей,,так держать.👍👍👍👍👍👏👏👏👏", – отметали фанаты Розы Сябитовой.
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