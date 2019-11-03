"Никакой ностальгии не испытываю": Решетова рассказала о жутком токсикозе

"Был токсикоз вплоть до родов ) но самый острый в 1 с триместре. Никак не спасалась. Терпела" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – ответила Анастасия на комментарий одной из подписчиц, размещенный под примечательной публикацией. Ею модель поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм".
В материале Решетова выложила несколько снимков во время беременности. Каждый раз она позирует перед зеркалом, и каждый снимок отличается размерами живота – все больше и больше. Но любопытной оказалась не столько карусель фотографий, сколько подпись к ней. Так возлюбленная Тимати поведала, что совершенно не скучает по своему "положению".
"Листала мои фото на 8-9 месяце) И понимаю что никакой ностальгии не испытываю. Хотя все говорили "ой, будешь ещё по животику скучать и по времени с нормальным сном")) Вообще нет) В каждом периоде есть свой кайф) Возможно через пару лет соскучусь, но не сейчас точно!", – рассказала знаменитость.
Она также отметила, что во время беременности ее ненаглядное чадо каким-то чудом выглядело в животе весьма компактно. А ведь стоит отметить, что малыш Ратмир родился с хорошим весом – почти четыре килограмма. В конце девушка поинтересовалась у своих поклонников, какой из "беременных аутфитов" им нравится больше всего.
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