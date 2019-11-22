Доронина бросилась к Путину с мольбой о помощи

В четверг, 21 ноября, Владимир Владимирович вручил награды заслуженным деятелям культурных, медицинских и спортивных наук. Дорониной президент вручил орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Артистка пообщалась с Путиным во время церемонии. Им пришлось прерваться для награждения остальных заслуженных деятелей, а потом они вновь вернулись к беседе. Как сообщает РИА Новости, президент выслушал народную артистку СССР в зале, далее предложил ей обсудить вопрос за закрытыми дверями.
Актер Андрей Чубенко, который сопровождал Доронину на мероприятии, рассказал журналистам, что в беседе с главой государства она попросила его вмешаться в ситуацию, которая сложилась в МХАТ. Ранее уже сообщалось о том, что новый художественный руководитель театра предпринял инициативы, которые не понравились былому составу актеров.
"В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она
попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТ. Особенно ее
волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и
она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок
их зарплаты составляют около 25 тысяч", – заявил Чубенко. Он подчеркнул, что в адрес Путина уже были отправлены пять писем с перечислением проблем.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Волосы на Влагалище.
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
С китайцем или с негром?
Женщина рак
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Вам делали массаж простаты мужики?
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Отдать дочь на балет
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов