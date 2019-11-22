Доронина бросилась к Путину с мольбой о помощи

Народная артистка СССР, президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина бросилась к президенту Владимиру Путину с мольбой о помощи. Женщина просит главу государства разобраться с произволом в театре.



В четверг, 21 ноября, Владимир Владимирович вручил награды заслуженным деятелям культурных, медицинских и спортивных наук. Дорониной президент вручил орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Артистка пообщалась с Путиным во время церемонии. Им пришлось прерваться для награждения остальных заслуженных деятелей, а потом они вновь вернулись к беседе. Как сообщает РИА Новости, президент выслушал народную артистку СССР в зале, далее предложил ей обсудить вопрос за закрытыми дверями.

Актер Андрей Чубенко, который сопровождал Доронину на мероприятии, рассказал журналистам, что в беседе с главой государства она попросила его вмешаться в ситуацию, которая сложилась в МХАТ. Ранее уже сообщалось о том, что новый художественный руководитель театра предпринял инициативы, которые не понравились былому составу актеров.

"В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТ. Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч", – заявил Чубенко. Он подчеркнул, что в адрес Путина уже были отправлены пять писем с перечислением проблем.

