В скандале Шаляпина и Цымбалюк-Романовской поставлена точка

"В медиа появилась масса спекуляций по поводу появления вместе Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина после моего заявления о том, что они стали "Парой года" на церемонии вручения наград "Лидеры мнения", – заявил собеседник "Дни.ру".
"Сидели всю церемонию вручения наград вместе. Весь вечер улыбались друг другу и окружающим. Потом, когда Прохор Шаляпин пошел на сцену петь, счастливая Виталина его с улыбкой на лице фотографировала", – поделился Манукян. Он добавил, что давно общается с экс-супругой Армена Джигарханяна в соцсетях, но вживую они увиделись впервые на премии.
Ближе к финалу церемонии эксперт и спутница Прохора Шаляпина разговорились. "Виталина задала мне вопрос о том, что большинство свои премии уже получили, как и они с Прохором, а меня еще не объявили. Я пошутил, что, видимо, меня готовят на финал, раз уж Киркорова нет, который обычно закрывает все концерты и шоу", – рассказал Манукян.
Самое забавное, что эксперт оказался прав. "В финале премии победителем в номинации "Лидеры XXI века – Блогер года" объявили именно меня", – поделился Манякун.
Напомним, ранее Прохора Шаляпина заметили на премии рядом с бывшей избранницей – бизнес-леди Ларисой Копенкиной. Они мило общались и выглядели счастливыми. Это и спровоцировало слухи о разладе в отношениях певца с Цымбалюк-Романовской.
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