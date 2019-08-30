Довольный Цекало прижал полуголую жену в лифте

В соцсетях жена 58-летней российской звезды уже публикует снимки с отпуска. На одном из них Дарина Эрвин делает селфи в зеркале лифта. Ее, полуголую, облаченную в откровенный купальник, прижимает к себе довольный Александр Цекало.
"Алоха! Наш первый перерыв в работе этим летом", – пишет Дарина Эрвин.
Примечательно, что шоумен, кажется, заметно сбросил в весе, можно сказать исхудал. Российская знаменитость выглядит намного моложе, чем прежде. Фото Александра Цекало и его молодой жены можно посмотреть здесь.
Примечательно, но судя по соцсетям Дарины, парочка только и делает, что развлекается. Досуг, живущих в Америке супругов, очень разнообразен. Например, на днях они гуляли на празднике подруги Дарины Эрвин. А в минувшую пятницу Александр Цекало водил молодую супругу на выступление джазового пианиста и композитора Херби Хэнкока. Также, как сообщает Vokrug.tv, девушка постоянно хвастается снимками с пляжа.
Напомним, Дарина Эрвин стала четвертой женой Александра Цекало. Закрытая свадебная церемония состоялась в начале марта в Беверли-Хиллз в присутствии самых близких паре людей. Свадебное путешествие обошлось Александру Цекало минимум в 760 тысяч рублей.
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