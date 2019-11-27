Обколотого до черноты Шаляпина сняли в центре города

Прохору Шаляпину исполнилось 36 лет. Продюсер Андрей Разин справедливо считает, что любовник Виталины Цымбалюк-Романовской – "украшение Первого канала и целой страны". Поклонник артиста из Петербурга пошел еще дальше.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" ярый фанат Прохора Шаляпина опубликовал видео из тату-салона в центре Санкт-Петербурга. Он решил украсить правую руку большим портретом любимого певца. В ролике запечатлен момент, как мастер обкалывает до черноты синий рисунок. Получилось очень похоже!

Для полноты картины поклоннику, наверное, стоит добавить на тело изображение киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Они с Прохором эффектная пара, поэтому было бы правильно изображать их вместе.

Судя по видео, у фаната много свободного от татуировок места на теле. Портретом бывшей жены Армена Джигарханяна можно украсить грудь – чтобы была ближе к сердцу. Кстати, наколка с изображением Виталины есть и на теле Прохора. В моменты разлуки она напоминает артисту о любимой.

Шаляпина ролик почитателя удивил. Он отметил, что не ожидал такого проявления народной любви, однако очень тронут. Артист радуется: мол, на этой татуировке будет всегда молодым, как говорится, на пике формы.