"Наступают на пятки": Кожевникову ждет череда предательств

"Кризис в стране сказался на киноиндустрии, и некогда популярная актриса давно не получала главных ролей. Следующий год для Марии будет еще сложнее из-за бешеной конкуренции в кинобизнесе, где молодые актрисы наступают на пятки замужним и родившим артисткам. Но именно здесь Кожевникову ожидают и светлые новости. Она может стать мамой в четвертый раз! Астрологическая карта Марии показывает, что 2020 год для новорожденного малыша – самое возможное и благоприятное время", - говорит астролог.

Главное для Кожевниковой в будущем году – набраться сил, терпения и меньше переживать, предупреждает Ермолаев. "Марию ожидают серьезные проверки на отношения с людьми. Ранее близкие люди могут стать для нее врагами. Но именно от Марии зависит ее будущее и будущее ее детей. Если она пройдет все проверки на отношения, то предательств в личной жизни ей удастся избежать, и она вновь станет мамой", - добавил он.