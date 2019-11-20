Мария Кожевникова стала жертвой хирургов-практикантов

Актриса опубликовала в "Инстаграме" фото с оголенным животом. Она сделала это, чтобы опровергнуть слухи об интересном положении.
"Для тех, кто до сих пор не верит, что я не беременна. Кубиков, конечно, нет, но будем работать. Фото сделано одну минуту назад", – подписала снимок Мария Кожевникова.
Фолловеры заметили шрам на животе у артистки и поинтересовались его происхождением. Выяснилось, что пятно, которое некоторые приняли за родимое, стало результатом ошибочной операции по удалению аппендицита.
"Только он был в норме, и это была ошибка. В общем, операцию делали практиканты, и так и непонятно, удалили его или нет", – сообщила Кожевникова.
Как писали "Дни.ру", актриса посетила модный показ итальянского дизайнера Альберты Ферретти в Москве. Для выхода в свет звезда выбрала длинное платье темно-синего цвета. Наряд украшал пояс, который сидел на Марии Кожевниковой так, что создавал впечатление округлившегося живота. Это и спровоцировало домыслы о беременности.
О том, что Мария Кожевникова и отец троих ее сыновей не являются законными мужем и женой, стало известно весной этого года. В шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ актриса пояснила, что они венчались в церкви – этого достаточно.
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