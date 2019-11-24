Решетова решила увезти сына подальше от России

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Срочно: умерла Пугачева
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
"Как же так?!": Кабаеву потрясла неожиданная смерть Утяшевой
Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
партнеры
Воскресенье 24 ноября
Лента новостей
08:03
Зеленский принял роковое решение для Украины
04:02
Найден идеальный способ повысить самооценку
00:05
Известная актриса скончалась в Испании
13:52
Это все Вайкуле: Пугачева оправдалась за высмеивание Лель
12:47
"Роковая красотка": Старшенбаум прикрыла обнаженную грудь
11:58
Зеленского пообещали лишить мужского достоинства и сослать в Ростов
11:49
Источающая пар Волочкова порубила любимую купель топором
11:09
Бузова оторвала Батрутдинова от жаждущих внимания красоток
10:26
Гагарина пристыдила Нагиева за разврат в эфире Первого канала
08:03
"Внезапно скончается": названа главная опасность для Лукашенко
06:28
Мать Юлии Началовой со слезами на глазах обратилась к народу
04:19
Шоу "Голос" 2019: команда Константина Меладзе
02:10
Знаменитый актер спас жизнь беспечному Ди Каприо
00:19
Шоу "Голос" 2019: команда Полины Гагариной
23:01
Пришел срок: Исаева прервала вынужденное молчание о наследии Началовой
21:55
Удаливший фото онкобольной Заворотнюк Чернышев заставил думать о страшном
21:50
"Ненавидит Путина": раскрыт страшный секрет Лукашенко
21:44
Откровения Седоковой вызвали ажиотаж
21:20
Сын требует 30 миллионов: вокруг жуткой смерти Дмитрия Марьянова не утихают страсти
21:12
Располневшая Кардашьян не влезает в любимый наряд
21:02
Житель Иркутской области ударил бывшую ножом и оставил умирать в лесу
20:48
"Ох, ты ж, мать честная!": голая Волочкова почернела от грязи
20:37
"Тотальная согласованность": Зеленский спасает проворовавшегося Порошенко
20:31
Создатель кинотеатра "Соловей" пообещал его возродить
20:15
"Стыдно об этом вспоминать": Подольская рассказала о грехах молодости
20:07
На Скабееву накинулись с грязной руганью
19:53
Соловьев вступился за бойца "Альфы" после скандального фильма Дудя
19:45
Ради денег: бывшая и нынешняя любовницы Тимати высказались о сотрудничестве
19:44
На МЦК произошел сбой
19:19
В Коми задержанный мужчина собирался застрелить полицейских
19:15
Развенчаны мифы о вреде кофе для сердца
18:39
"Бухать и веселиться нечего": забравшемуся на мемориал Виторгану устроили выволочку
18:30
Доронина бросилась к Путину с мольбой о помощи
18:15
Под Челябинском мать 11 лет держала детей взаперти
18:14
"Безнаказанность развращает": Украинцы забросали Макрона и Меркель угрозами
18:10
Вице-президент Лукашенко: названы условия присоединения Белоруссии к России
18:03
"Такие порванные и уродские": у перекроившей грудь звезды шоу "Дом-2" разошлись швы
18:01
Под Петербургом полиция закрыла крупную нарколабораторию
17:55
Оторвалось шасси: видео экстренно севшего Boeing попало в Сеть
17:49
В Петербурге тренера по настольному теннису обвинили в педофилии
17:46
В Новосибирске школьница попала в больницу с сотрясением после ссоры с одноклассницей
17:41
"Под мои глаза": бесстыжая Гузеева показала синие трусы на шоу "Давай поженимся!"
17:29
Совет на выходные
17:28
Во Владивостоке женщина выбросила в окно младенца
17:24
Открытость и доступность: эксперт похвалил "ЕР" за работу с людьми
17:16
Житель Подмосковья убил девушку в порыве ревности
17:11
Закончит в доме престарелых: Сябитова вынесла Собчак суровый приговор
17:02
Пугачева покатилась со смеху от упоминания о похищенной Лель
17:01
Тотьмянина не могла найти себе места из-за рака
16:40
Путин предупредил россиян о растущей военной угрозе
16:37
Любил БДСМ: в Петербурге найден мертвым одетый в женское белье пенсионер
16:33
40 миллионов долларов: Шура созрел для покупки квартиры
16:08
Малышева раскрыла первые признаки болезни Фриске и Заворотнюк
15:54
В Зауралье пенсионер спрятал тело убитой жены в кладовке
15:41
На какие болезни указывает боль в пояснице
15:41
Как живет переехавшая в Лондон Боня
15:32
Под Москвой из-за прорыва трубы припаркованный автомобиль превратился в ледяную глыбу
15:29
Харламова и Глюкозу сняли вместе после грязного скандала с Асмус
15:26
Три бутылки на двоих: Волочкова весело отдохнула с любовником
15:23
Вооруженный ножом мужчина прорвался на лекцию в МГУ
15:20
"Такая изящная": Брежнева в купальнике очаровала россиян
14:48
Россиянок призвали раздвинуть ноги
14:38
"Не в бровь, а в глаз!": Богомолов растрогал народ признанием Собчак
14:32
Танцевальную драму "Конфуций" впервые покажут в двух столицах
14:30
Грабители отобрали у мужчины в Екатеринбурге 30 миллионов
14:28
"Меня должны бесплатно похоронить": Рыбин рассказал о вернувшемся раке
14:20
Спасатели достали из реки в Петербурге кошку
14:15
Рудковская отреагировала на невозможность видеться с ребенком на фоне проблем с Плющенко
14:01
Россиянам рассказали о быстрых способах похудеть к Новому году
13:53
"Чучело!": Пресняков облысел и резко подурнел
13:50
В Подмосковье могут ввести сухой закон
13:26
Как завоевать мужчину-Скорпиона
13:20
Стала известна дата ежегодной конференции Путина
13:17
Меган Маркл и принц Гарри стали изгоями
13:13
Известный певец загремел в больницу в неадекватном состоянии
13:10
Гороскоп на неделю
13:07
Мужчина в Северодвинске ударил ножом друга за пощечину
12:54
Во Владивостоке мать выбросила младенца в окно
12:52
"Это просто шок": действия Милявской больно ударили по ее молодому мужу
12:35
Дешевка Маркл попала впросак
12:34
Газовый баллон взорвался у торгового центра в Самаре
12:23
Житель Истры завел в своей однушке 20 котов
12:20
Выставившую голые прелести Арзамасову "закидали помидорами"
12:12
"Дом не купить": Туктамышева раскрыла доходы фигуристов
11:59
Собака, геи и торчащий кулак: Джигурда рассказал о сексуальных утехах развратного Панина
11:45
Что с собой сотворила переделанная Елена Проклова
11:36
"Пошел спад": Загитова откровенно о жутком провале
11:32
"Пивную владычицу" уволили из школы за посты о сексе и алкоголе
11:03
Изменившаяся после скандала с Зеленским Тимошенко вызвала фурор
11:00
Главу Чехова задержали за мошенничество на 7,3 миллиона
10:52
Андрей Разин откровенно о смерти участника группы "Ласковый май"
10:35
Гагарина оставила позади Сюткина и Шнурова в гонке за победу в "Голосе"
10:27
Бондарчук вывалила грудь перед ошалевшим любовником
10:17
"Не понимаю, что это": Лобода раскрыла тайну Линдеманна
10:01
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
09:59
"Занимайтесь моржеванием": что нужно делать при похолодании
09:39
Билан проиграл первоклашке в интеллекте
09:16
Волочкова изнуряет себя опасной диетой из-за нового любовника
09:13
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
09:05
Бесстыжую Бузову в трусах сняли в центре Петербурга
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как завоевать мужчину-Скорпиона
"Внезапно скончается": названа главная опасность для Лукашенко
"Те же танцы": скандалиста Зеленского поставили на место
Тодоренко рассказала об улучшении груди
Чиновницу из Петрозаводска уволят за мерзкий пост в соцсетях
Какой компромат на Шепелева скрывает Кудрявцева
Шоу-бизнес

Решетова решила увезти сына подальше от России

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова, недавно родившая Тимати сына, призналась, что хочет встретить Новый год не в России. Она сказала, что ее сын будет готов к дальним перелетам.
прочитано 500 раз

Девушка выложила фото с сыном и написала, что хотела бы вывезти его к океану. Она уверена, что ребенок будет уже достаточно взрослым для такого путешествия.

ПО ТЕМЕ

Ради денег: бывшая и нынешняя любовницы Тимати высказались о сотрудничестве

Сочащаяся молоком грудь Решетовой вызвала ажиотаж

"Уже не терпится привезти его к океану, искупать в теплой соленой водичке и все время гулять без одежды чтобы его кожа дышала. Это будет наша первая совместная поездка. К тому времени сыночку будет уже почти 3 месяца, а это уже приличный возраст для грудничка", – написала Анастасия.

Она отметила, что в этом возрасте дети становятся заметно осознаннее и могут начать узнавать близких. Жена Тимати порадовалась, что ее сын растет очень общительным и постоянно что-то "лепечет". Она обратилась к своим подписчикам с вопросом о том, какой возраст ребенка является самым приятным для родителей.

"Когда зарядку на телефон начинает приносить, если попросишь", – написал один из фолловеров знаменитости.

Другие пользователи поддержали шутку и отметили, что еще прекраснее, когда они могут сами поставить гаджеты на зарядку. Другие же подошли к вопросу серьезнее и поделились свои опытом: "4 года. Еще малыш сладкий, а уже о жизни можно поболтать", "Абсолютно любой. Ведь каждый момент индивидуальный и неповторимый❤️", "Я думаю – 5-7 лет самое оно) ❤️ Они уже взрослые ) с ними прикольного говорить, гулять) 😂Даже пошутить".

24 ноября 2019, 08:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Любопытный Лукашенко попробовал девушек в Витебске
Зеленского пообещали лишить мужского достоинства и сослать в Ростов
"Ненавидит Путина": раскрыт страшный секрет Лукашенко
"Тотальная согласованность": Зеленский спасает проворовавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Брежнева легла под капельницу после слухов о разводе
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Маленький мой": Киркоров публично поцеловал красавца Лазарева
Россиянам предложили проучить ушлую Ротару

Проишествия

Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя
Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Известный музыкант и актер умер на 58-м году жизни
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну

Вышел в свет документальный фильм о музыканте
Шоу-бизнес

Бузова оторвала Батрутдинова от жаждущих внимания красоток

Поющая телеведущая спутала все карты девушкам
Шоу-бизнес

Это все Вайкуле: Пугачева оправдалась за высмеивание Лель

Латвийская исполнительница во всем призналась
Шоу-бизнес

Брежнева легла под капельницу после слухов о разводе

Артистка обратилась к медикам

Гороскоп

Совет на выходные
Как завоевать мужчину-Скорпиона
Гороскоп на неделю
Что дарить на Новый год 2020

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алексей Ягудин в трусах произвел невероятный фурор
"Дом не купить": Туктамышева раскрыла доходы фигуристов
Ургант нелепо оправдал обматеривших Дзюбу фанатов
"Наложили несколько швов": Овечкин отправил шайбу прямиком в лицо судьи (видео)

Регионы

Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru