Сочащаяся молоком грудь Решетовой вызвала ажиотаж

Уже почти месяц Анастасия Решетова является счастливой мамочкой. Она с охотой делится с поклонниками своими мыслями по этому поводу. В последний раз ее грудь вызвала у россиян настоящий ажиотаж.

Девушка опубликовала любопытный пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фото она позирует вместе со своим крошкой-сыном. По всей видимости, на снимке запечатлен как раз процесс кормления малыша. Знаменитость рассказала, что несмотря на многочисленные неудобства, она не собирается переводить юного Ратмира на искусственное вскармливание.

"Мамочки которые отказываются от грудного вскармливания, я искренне вас не понимаю )) Я конечно сама сначала боялась что этот процесс будет доставлять дискомфорт, но когда впервые покормила сыночка, то сразу поняла что ни за что не буду лишать нас такого удовольствия" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Решетова.

Она также отметила, что с первого прикладывания стало ясно – малыш очень любит поесть. Впрочем, модель радуется тому факту, что хороший аппетит мальчика поможет ей избежать такой проблемы, как застой молока. Она подчеркнула, что крошка-Ратмир съедает ровно столько, сколько мама может ему дать.

"Это такая концентрации любви в одном моменте. Как бы пафосно это не звучало, но это именно так)) Естественно, мы вряд ли будем на ГВ больше года. Смысла в этом особо и нет. Изначально я вообще планировала кормить максимум полгода так как все-таки этот процесс подразумевает мое постоянное присутствие дома", – уточнила Анастасия.

В конце она выразила беспокойство, что когда у мальчика начнут появляться первые зубки, то процесс вскармливания станет куда более дискомфортным. Впрочем, молодая мама не унывает и пока что наслаждается моментом, что заметили и ее поклонники. Родители в комментариях разделились на два лагеря в битве за грудь Решетовой. Одни согласились с моделью, другие же отметили, что кормление смесью ничуть не хуже.

"Настя не нужно недоумевать по поводу отказа от ГВ, у всех разные обстоятельства жизни", "Сначала кормишь его собой пока он внутри, потом он еще и сиськи ест нееее. Поэтому я кормила ноль лет))", "Я не кормил грудью. На то есть причины", "Самое главное это грудное молоко❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻лучше него питания нет для дитя❤️❤️❤️❤️", "Титькам конечно пипец будет, формы той уже не будет😭 хотя когда есть финансы можно и вернуть былые тити 😂", – высказались пользователи.