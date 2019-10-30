"Мы ее обожаем": Толкалина сообщила о пополнении в семье

Любовь Толкалина остановила выбор на породе сфинкс. Таких котов заводят люди с аллергией на шерсть, а также чистюли, не желающие всюду следовать за своими питомцами с пылесосом.
"У нас в семье пополнение! Ищем имя! Какие идеи?" – спросила актриса у подписчиков. Те стали предлагать варианты клички для нового члена семьи. "Сфинкс", "Пацан – Богдан", "У нас Коко Шанель, мы ее обожаем! Удивительная порода и хитрая!", "Какое милое создание. Я бы назвала Мия", – цитирует пользователей Сети "Экспресс газета".
Ранее Толкалина рассказала, как переживает утрату близкого человека. Болью от потери друга актриса поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
На памятном фото она позирует с Дмитрием Марьяновым, с которым снималась в сериале "Личная жизнь следователя Савельева". О близких отношениях между коллегами говорит их поза – Любовь замерла в кадре, положив голову на плечо Дмитрию.
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