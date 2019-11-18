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Ведущая Малиновская не поверила плачущей Рудковской

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Маша Малиновская прокомментировала новое реалити-шоу, в котором снялась Яна Рудковская со своей семьей. Известная ведущая негативно отнеслась к телепроекту и призналась, что не верит Яне.
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В эфир вышла новая серия реалити-шоу "ЯнаСупер" о закулисной жизни музыкального продюсера Яны Рудковской. В рамках телепроекта она показала, насколько трудна ее работа и какие проблемы она переживает с мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко. Яна даже не стала скрывать, что не может забеременеть, поэтому прибегла к сильной гормональной терапии, которая, впрочем, также не принесла результатов.

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 Маша Малиновская

Маша Малиновская телеведущая

Некогда популярная ведущая Маша Малиновская посмотрела новое шоу и осталась под негативным впечатлением. "От шоу ощущения неприятные. И немного смешно смотреть, как сидит Рудковская, плачет и жалуется на жизнь", – заявила гламурная блондинка.

Она привела такой пример: "Вот, видите ли, бывший муж детей отобрал. А почему же они не вставили в шоу видео, как сама Яна в свое время отняла ребенка у другой женщины? В интернете до сих пор где-то есть видео, как первая жена Виктора Николаевича бежит за машиной и рыдает. У несчастной не только увели мужа, но и отобрали ребенка сразу после родов. Вот это, понятно, горе. А тут? Игра на камеру", – заключила Маша Малиновская.

Телеведущая имеет в виду скандальную историю со старшим сыном тогдашнего мужа Яны Рудковской Виктора Батурина. Дело в том, что Андрей является приемным сыном музыкального продюсера. Его настоящая мать – Юлия Салтовец, предыдущая супруга Батурина.

Маша Малиновская поставила под сомнение сам формат этого шоу, заявленного как реалити. "Яне звонит Ксения Собчак и предлагает сняться. И все это, конечно же, с микрофоном и при камерах. Если бы Собчак носила с собой микрофон 24 часа в сутки, то мы уже знали все о ее разводе с Виторганом и жизни с Богомоловым", – рассудила телеведущая в разговоре с репортерами издания Teleprogramma.proМаша Малиновская заключила: "Понятно, что эта история телевизионная, но так назовите тогда ее по-другому".

Автор: 18 ноября 2019, 09:30
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