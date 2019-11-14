Россияне восхитились фигурой 44-летней Навки

Фигуристка устроила себе перерыв после выступлений с мюзиклом "Аленький цветочек", отправившись в отпуск с дочкой Надей. Татьяна Навка поделилась фото, на котором позирует вместе с наследницей и племянницей Дашей.

Спортсменка предстала в полупрозрачном платье, накинутом поверх черного купальника. Нежный образ дополнили соломенная шляпка и сланцы.

"Лучшее украшение женщины!" — подписала Татьяна Навка снимок, имея в виду детей. Большинство поклонников оказались солидарны с ней. Но многие обратили внимание не только на девочек, но и на наряд и фигуру супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Звезде написали, что ее платье сногсшибательное. "Восхищаюсь, как вы все успеваете: и дети, и карьера. Я сейчас с малышом дома – и сама замарашка, и какая-то суетня весь день", "Шикарно выглядите!", "Огонь!", "Какая эффектная женщина!" "Очень красиво, фигура просто улетная", – восхитились подписчики 44-летней Татьяны Навки.

Отметим, что несмотря на занятость и домашние заботы, знаменитость всегда выглядит безупречно. Ранее она вызвала у поклонников восторг кадром, на котором она в халате, без косметики и с полотенцем на голове. Примечательно, что на лице Татьяны Навки нельзя увидеть ни одной морщинки.

"Когда летела в самолете, то думала, как я все смогу и преодолею?! Но, у меня получилось!!! В конце дня успела еще и на традиционную воскресную, семейную баню!!! Сейчас уже дома. Так спокойно, уютно, комфортно…", – поделилась жена Пескова.