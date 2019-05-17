Бардак: взбешенный Данилко сорвался на "Евровидение-2019"
В Тель-Авиве не все в порядке с организацией "Евровидения-2019", заявил Андрей Данилко. В частности, певца нервирует бестактность поклонников, однако он пытается держать себя в руках.
"Знаете, бардак везде одинаковый, просто на других языках! Понимаю, что большая загруженность, все заняты, мы не конкурсанты, а гости, но все-таки можно все построить четко..." – цитирует звезду "КП Украина".
"Вчера нас на мероприятии чуть не раздавили – все стояли с раскрытыми ртами. Они на нас смотрели как зрители, а не как организаторы", – пожаловался Данилко на персонал "Евровидения-2019".
По словам артиста, приходится сдерживать себя, чтобы кого-то "не послать". "Как всегда, через одно место!" – добавил он.
Кроме того, у Андрея постоянно просят его звезду – померить. Приходится всем объяснять, что для Сердючки это голова, а не шапка. "Такие моменты раздражают", – признался исполнитель.
Нашу страну на "Евровидении-2019" представляет Сергей Лазарев. Певец прошел в финал, но расслабляться не намерен. "Впереди много работы – репетиции, затем выступление перед жюри, перед зрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале", – отметил артист.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артист не отвечал на звонки и сообщения
Артист расставил все точки над i
Звезде пришлось объясняться
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
Первый раз ударил
Сын влюбился в старуху
Мой мужчина меня бьет
Все бабы козлы!
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Секс
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Пухлые лучше худых
Не могу себя принять
Как найти свое место?
Ирина Шейк и Бреди растались
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Разин достал уже
Хватит гадить в подъездах!!!
Прости, тутка.
Сон
Бросил на 6 неделе беременности
Взять кредит на свадьбу
Бессонница. Как быть?
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Не получаю удовлетворения
Игра престолов!!!
Жить вместе до брака