Бардак: взбешенный Данилко сорвался на "Евровидение-2019"

Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, рассказал о раздражающих моментах на международном музыкальном конкурсе. "Евровидение-2019" приносит артистам не только радость.

В Тель-Авиве не все в порядке с организацией "Евровидения-2019", заявил Андрей Данилко. В частности, певца нервирует бестактность поклонников, однако он пытается держать себя в руках.

"Знаете, бардак везде одинаковый, просто на других языках! Понимаю, что большая загруженность, все заняты, мы не конкурсанты, а гости, но все-таки можно все построить четко..." – цитирует звезду "КП Украина".

"Вчера нас на мероприятии чуть не раздавили – все стояли с раскрытыми ртами. Они на нас смотрели как зрители, а не как организаторы", – пожаловался Данилко на персонал "Евровидения-2019".

По словам артиста, приходится сдерживать себя, чтобы кого-то "не послать". "Как всегда, через одно место!" – добавил он.

Кроме того, у Андрея постоянно просят его звезду – померить. Приходится всем объяснять, что для Сердючки это голова, а не шапка. "Такие моменты раздражают", – признался исполнитель.

Нашу страну на "Евровидении-2019" представляет Сергей Лазарев. Певец прошел в финал, но расслабляться не намерен. "Впереди много работы – репетиции, затем выступление перед жюри, перед зрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале", – отметил артист.