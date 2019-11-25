Не будь жирной свиньей: Собчак до потери сознания гоняет в спортзале малолетнего сына

Ксения Анатольевна всегда была категорична в суждениях. Например, она терпеть не может полных. "Я имею право не любить толстых людей. Я сделаю все, чтобы у моего сына не было таких проблем, поэтому он ходит четыре раза в неделю в спортзал и вообще не ест сладкого", – уверяет Собчак.
Стоит заметить, что 18 ноября Платону исполнилось три года. А Ксюша гоняет его на фитнесе так, будто готовит в чемпионы мира сразу по всем видам спорта. Врач, к которому за комментарием обратились "Дни.ру", счел это безумием.
"Чтобы иметь рельефное тело после тренировок, человек должен обладать средне-высокой мышечной массой и низким процентом подкожного жира, – отметил специалист. – Главными точками отсчета в построении больших мускулов является гормональная система, в частности гормон тестостерон, который влияет на композиционный состав тела и спортивные результаты с участием взрывной силы и скорости. Какой тестостерон в три года?! Я убежден, что дети могут начинать тренироваться, только когда они демонстрируют эмоциональную зрелость и способны четко понимать и следовать указаниям тренера, а это семь-восемь лет".
"Главная цель детского и подросткового силового тренинга – увеличение силы мышц при помощи разнообразных безопасных тренировочных методов. Обязательной составляющей должно быть получение удовольствия ребенком, – продолжил врач. – Важно помнить, что на фитнесе сила у детей растет значительно, а мышечные объемы увеличиваются несущественно". Так что Ксении Собчак стоит задуматься, правильно ли она поступает.
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