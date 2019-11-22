Богомолов растрогал народ признанием Собчак

Режиссер написал в своем "Инстаграм", что в последнее время сильно поменялся. Он благодарен жене, Ксении Собчак.

По словам Константина Богомолова, перемены в нем вызвал "любящий человек". "Не просто любящий. Но принимающий тебя таким, каков ты есть. Человека меняет приятие. Странно, но так. Если человек чувствует любовь и приятие — он начинает меняться самостоятельно", – поделился режиссер.

Муж теледивы высказал мнение о том, что саморегулирующие механизмы включаются только тогда, когда "принимают и не осуждают". По его словам, в любви и тепле человек начинает менять себя сам.

"Словом, спасибо тому, кто любит и принимает. И ты знаешь, что это о тебе!" – обратился режиссер к Ксении Собчак. Звезда в комментариях к посту отметила, что все верно и по отношению к ней.

Поклонники звездной пары восхитились тем, как тонко и нежно рассказал о своих чувствах к жене Богомолов. Они полностью согласились с правотой его слов. "Не в бровь, а в глаз!", "Как круто сказано!!! 100%", "Правда", "Золотые слова", "Спасибо Вам за формулировку! Я это чувствую, но слова как-то не шли, что бы доходчиво пояснить", – высказались поклонники Ксении Собчак и режиссера.