Алибасов ошарашил словами о браке с Ротару

Алибасов утверждает, что знаменитости планировали создать семью. В какой-то момент их отношения были разрушены.
"У нас был период, когда мы с Соней хотели пожениться, создать семью. Если бы была возможность – я бы хотел с Соней в Москве пересечься. Я в медийном пространстве ненавижу находится. Не читаю газет, интернета – позвони мне, пожалуйста, когда Соня приедет. Поговорю с ней", – цитирует знаменитость сайт "Комсомольская правда". Кроме того, Алибасов призвал не принимать во внимание антироссийскую риторику Ротару. Продюсер считает, что между политической позицией певицы и ее работой на сцене нет никакой связи.
Напомним, ранее юморист Владимир Винокур вступился за певицу. Он отметил, что смешивать творчество Софии Ротару с политикой неимоверно глупо.
"Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда", – цитирует Владимира Винокура СМИ. По его словам, у таких исполнителей, как София Ротару, не бывает возраста.
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