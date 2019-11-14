У Собчак развязался язык после страшной стрельбы

Утром 14 ноября 19-летний студент колледжа открыл пальбу по однокурсникам. Он убил одного из товарищей, а после покончил с собой. Благовещенск в шоке от трагедии. Возбуждено уголовное дело, здание учебного заведения оцеплено.
Это происшествие не оставило равнодушной Ксению Анатольевну. Стоит отметить, что у нее растет сын, а еще ходят слухи о том, что знаменитость беременна от нового супруга – режиссера Константина Богомолова. Как мать и человек с активной жизненной позицией Собчак прокомментировала случившееся в своем телеграмм-канале.
"И что скажут? Опять видеоигры виноваты? Системно никто к решению проблемы подходить не думает. Пока это не исправится, стрельбы в школе будут продолжаться", – высказалась журналистка.
Она почему-то назвала колледж школой, но суть от этого не изменилась. В последнее время общественность все чаще отмечает: компьютерные развлечения культивируют жестокость в подрастающем поколении.
Некоторые психологи уверены, что видеоигры помогают молодежи выплеснуть агрессию без вреда для общества. Однако патологическая зависимость от них может привести к весьма печальным последствиям.
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