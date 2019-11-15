Стало известно о будущих детях Собчак и Богомолова

Оказывается, у звездной пары хорошая совместимость с точки зрения нумерологии. Об этом свидетельствует сделанный экспертом расчет отношений светской львицы и Константина Богомолова.
По мнению нумеролога, в нем явно прослеживается рождение двоих детей. Второй малыш, судя по дате рождения Ксении Собчак, должен родиться в течение года. Кузденбаева полагает, что это будет девочка.
У Богомолова же по программе выходит мальчик. И он родится через пять лет, сообщает Teleprogramma.pro. "Несмотря на то, что супруги очень разные, совместимость по нумерологии у них равна четырем, это хороший показатель", — сообщила нумеролог.
По словам эксперта, у Ксении Собчак с режиссером есть реальный шанс сохранить свой брак, несмотря на все негативные прогнозы злопыхателей. Но это будет лишь в том случае, если теледива постарается прислушаться к своему мужу.
Нумеролог отметила, что в настоящее время Ксения Собчак откровенно довлеет над ним. И зря, поскольку ее муж лучше разбирается в людях, обладая чуть ли не гипнотическими способностями.
Эксперт уверена, что прочность брака Константина Богомолова и Ксении Собчак зависит от того, насколько у мужчины хватит терпения. "Он терпелив и справедлив, в отличии от Ксении", – подытожила нумеролог.
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