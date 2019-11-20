Полина Гагарина оправдалась за нахлынувшие эмоции на шоу "Голос"

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Срочно: умерла Пугачева
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
"Как же так?!": Кабаеву потрясла неожиданная смерть Утяшевой
Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
партнеры
Среда 20 ноября
Лента новостей
14:07
Ездить опасно? Раскрыто слабое место Крымского моста
14:00
Житель Башкирии забил пожилого соседа палкой
13:53
Россиянин привязал хромую собаку к мчащейся машине (видео)
13:51
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Полины Конкиной
13:11
В Электростали ищут уродующего и убивающего собак садиста
13:07
Дайте денег и замолчите: Лукашенко поставил ультиматум Путину
12:39
Кошачий корм подарили молодоженам в Подмосковье вместо букетов
12:22
Разъяренная Тимошенко размазала по стенке хама Зеленского
12:20
Автобус с туристами из Китая перевернулся в Мурманской области
12:10
Память убитой 21 год назад депутата Старовойтовой почтили в Петербурге
11:49
Осенняя хандра не помешала 80% россиян чувствовать себя счастливыми
11:31
Гражданский брак: развод на деньги
11:29
Infiniti QX60: один премиум для семерых
11:16
Зеленский "опустил" доверчивых украинцев ниже плинтуса
11:12
Как завоевать мужчину-Льва
11:08
Народ выбрал худшие песни для секса
11:08
"Что во рту?": певица Глюкоза вызвала недоумение пошлым снимком
10:50
Поломавшаяся Волочкова без одежды показала киску
10:36
"Отношения эти некрепкие": свадьбу Шепелева отменили
10:27
В Англии индейки совершили дерзкий побег перед Рождеством
10:18
Топ-10 сексуальных женщин России
10:11
Сын-фрик Елены Яковлевой меняет лицо
10:06
Водитель такси в Москве обманул иностранца на 14 тысяч рублей
09:53
LUGAPORT обеспечит транспортную безопасность России и может получить 17,5 млрд. рублей дополнительного оборота в год
09:29
Обиженные россияне послали Дзюбу на три буквы
09:21
Эксперты назвали основную причину появления рака
09:06
"Очень грязная женщина": новый виток скандала с Шепелевым и Кудрявцевой
09:05
Снега в Москве и Подмосковье ждут не раньше конца декабря из-за аномального тепла
08:52
Спрос на автозапчасти вырос в России на 20%
08:51
Вид высохшей до костей Джоли вызвал оторопь
08:45
Влияние Марса: земляне перестали узнавать изменившуюся в лице Агузарову
08:33
Домашний суп признали прекрасным защитником от малярии
08:20
"Настя стала утомлять Петра": семья Заворотнюк оказалась на грани развала
08:14
"Щенок": оголодавшая Гузеева облаяла поклонника
06:34
"В России секса нет": затравленная за эротизм Утяшева обрела защиту
06:30
Довел Путина: не признавшему Крым Лукашенко устроили взбучку
04:12
Как завоевать мужчину-Рака
02:04
Стало известно о новом романе Кристины Асмус
00:16
"Держит его взаперти": зачем жена перекрыла кислород вышедшему из комы Шумахеру
21:51
Соловьев поставил на место зарвавшегося Зеленского
21:41
Найдено объяснение причудам изменившейся Волочковой
21:18
Помолодевшая Пугачева устроила переполох в Кремле
21:16
Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
20:41
В Петербурге мужчина до полусмерти избил соседа
20:28
"Выбор простой": Украине предсказали массовые казни
20:14
Близкий человек жестко подставил забитого Порошенко
19:56
"Меня спасли": оказавшаяся в депрессии Утяшева раскрыла правду
19:52
В Петербурге в результате массового ДТП пострадал человек
19:35
Преобразившаяся Рапунцель показала грудь после операции
18:48
Лукашенко вооружается для борьбы с Путиным
18:46
Машина гендиректора компании "Стокманн" попала в ДТП
18:39
Яркие будни президента Зеленского
18:00
В Москве неисправный трамвай снес два легковых автомобиля
17:59
Как завоевать мужчину-Близнецы
17:46
В МГИМО студенты толпой избили первокурсника
17:15
"Я свое закончил": отец оставляет сестру Тимати без денег
17:12
В Ульяновске воспитательница детсада умерла из-за туберкулеза
16:59
Бюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме
16:57
Малышева сделала заявление о покойной Вербер
16:41
Звездный эскорт: почему красавицы готовы торговать своим телом
16:37
Жена Виталия Калоева рассказала о потере ребенка
16:29
Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео
16:25
Цымбалюк-Романовская впервые рассказала о расставании с Шаляпиным
16:18
Красногорск – игрушка или полигон?
16:11
"По стране ситуация ужасная": россиян напугали смертями в ямах с кипятком
15:54
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
15:44
"Такие ужасные вещи": раскрыты новые детали избиения Ольги Бузовой
15:38
Под Москвой в колодце нашли человеческий скелет
15:24
В центре Москвы жестоко избили капитана спецназа
15:16
Собчак и Виторган воссоединились ради ребенка
14:54
"Между ними есть чувства": ясновидящая вынесла страшный приговор семье Плющенко
14:46
Зеленский публично унизил стареющую Тимошенко
14:42
"Спина мощная": племянница Ротару выходит замуж
14:18
"Вот это женщина": Навка растрогала словами о матери
14:16
Мать поговорила о своей дочке-проститутке с незнакомцами
14:12
Российский университет транспорта стал победителем фестиваля "ТранспАрт"
13:57
"Надеюсь, что это парик": резко постаревшая Алсу перепугала народ
13:53
Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
13:48
Водонаева преклонилась перед отважной Рудковской
13:42
"Домашний" медвежонок сбежал от блогерши под Петербургом
13:31
Машина с людьми провалилась под землю в Пензе
13:24
Зеленский получил звонкую пощечину после грозного предупреждения
13:15
В Уфе девушка станцевала на крыше ехавшей машины
13:09
Беспардонный Лукашенко плюнул в лицо белорусам
13:07
Кожевникову вынудили рассказать о беременности
13:06
Пресняков с женой прыгнули с небоскреба
12:56
В Раменском у женщины нашли 270 свертков с героином
12:38
Богомолов сорвался после жесткой травли
12:35
Чемпион СССР по теннису Егоров умер в Москве
12:29
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
12:22
Рыбка открестилась от обвинений в краже
12:14
Сенсация: объявлено о союзе Зеленского и Порошенко
12:11
"Это дно": Бородина резко отреагировала на роман с женатым мужчиной
12:05
"Просто замкнутая система": звезда "Папиных дочек" раскрыла тайну личной жизни
11:54
Эксперты дали несколько советов по определению качества вина дома
11:38
"Депрессия": Сотникова сбежала из России
11:35
Мрачную дочь Заворотнюк сняли в темной одежде
11:09
В ХМАО мужчина притворился девушкой и "развел" друга на интимные фото
11:02
"Чуть сердце не остановилось": Горбань оказалась на волоске от гибели
10:50
Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Яркие будни президента Зеленского
Как завоевать мужчину-Рака
Как завоевать мужчину-Близнецы
В чем секрет успеха ЖК "Академический" от ГК "КОРТРОС"
"Секса у меня меньше, чем у любой другой девушки": модель обнажила душу
Михалков удивил народ неприличной шуткой на культурном форуме
Шоу-бизнес

Полина Гагарина оправдалась за нахлынувшие эмоции на шоу "Голос"

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
В одном из выпусков шоу "Голос" произошел неожиданный инцидент. Полина Гагарина, которая входит в состав жюри, публично разрыдалась.
прочитано 401 раз

Исполнительница узнала Дмитрия Клинаева на проекте "Голос" буквально с первых секунд. Полиной моментально завладела скорбь, ведь она была близко знакома с его сыном Егором.

ПО ТЕМЕ

"Никому не пожелаю такого пережить!": убитая горем Гагарина разрыдалась на людях

"Подвиньтесь, Кристина и Гарик": муж Гагариной отреагировал на слухи об измене

 Шоу "Голос"

Сюжеты Шоу "Голос"

Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

"И меня растоптало… Не смогла ничего с собой поделать. Мне хотелось искренне поддержать его", – призналась певица корреспонденту Telepgrogramma.pro

Она знала актера, когда тот был еще совсем маленьким мальчиком. По словам Гагариной, он был частью их музыкальной компании до того, как стал интересоваться кино. Полина отметила, что запомнила Егора не как актера, а как увлекающегося музыкой юношу. 

Известие о смерти парня поразило члена жюри шоу "Голос" до глубины души. Эту трагическую новость Гагарина приняла близко к сердцу. По словам знаменитости, спустя два года она продолжает скорбеть. 

Напомним, что Егор Клинаев скончался 27 сентября 2017 года. Ему было 18 лет. Актер стал жертвой ДТП.

20 ноября 2019, 13:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Довел Путина: не признавшему Крым Лукашенко устроили взбучку
Соловьев поставил на место зарвавшегося Зеленского
Довел Путина: не признавшему Крым Лукашенко устроили взбучку
"Выбор простой": Украине предсказали массовые казни

Шоу-бизнес

Гагарина оправдалась за нахлынувшие эмоции на шоу "Голос"
Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой
"Аж сердце заходится": сексуальная Шпица заставила россиян затрепетать от восторга
Хромченко в расстегнутой блузке затмила невзрачную Гусеву

Проишествия

Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя
Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Скончался старейший солист балета Мариинского театра
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк

Сделано страшное заявление о состоянии артистки
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева устроила переполох в Кремле

Певица сделала заявление

Шоу-бизнес

Влияние Марса: земляне перестали узнавать изменившуюся в лице Агузарову

Королева эпатажа опять удивила
Шоу-бизнес

Сын-фрик Елены Яковлевой меняет лицо

Мужчина принял судьбоносное решение

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Льва
Как завоевать мужчину-Рака
Как завоевать мужчину-Близнецы
Как завоевать мужчину-Тельца

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алексей Ягудин в трусах произвел невероятный фурор
"С такого дна!": успех сдавшей Медведевой вызвал удивление
Обиженные россияне послали Дзюбу на три буквы
Жена Шумахера скрывает страшную правду о состоянии супруга

Регионы

Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru