Голая Бондарчук прикрыла ягодицы простыней

Избранник сфотографировал светскую львицу после похода в баню. Волосы знаменитость спрятала под полотенце, а ягодицы укрыла белой простыней. В кадре рядом со Светланой Бондарчук расположилась подруга.
"Я люблю тебя, детка", – подписал снимок Харченко.
Отметим, что в Интернете давно муссируются слухи о скором замужестве Светланы Бондарчук. Сплетни появились после того, как на безымянном пальце правой руки светской львицы появилось кольцо с большим бриллиантом. Обыватели решили, что украшение говорит о состоявшейся помолвке.
Светлана слухи о скором замужестве никак не комментирует. Возможно, боится спугнуть свое счастье.
Напомним, Светлана Бондарчук была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. С кинематографистом светская львица познакомилась еще студенткой. Этот брак продлился 25 лет. Светлана подарила Федору сына Сергея и дочь Варвару.
Интересно, что Светлана Бондарчук уже дважды бабушка, однако это не мешает ей носить откровенные наряды и зажигать на вечеринках. Знаменитости удается отлично выглядеть благодаря занятиям йогой.
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