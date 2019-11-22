Волочкова изнуряет себя опасной диетой из-за нового любовника

Анастасия Волочкова сильно похудела. Балерина уверяет, что причина в строгой диете и регулярных многочасовых тренировках. А в окружении артистки утверждают, что так сильно на нее повлияла новая любовь.

Анастасия Волочкова утверждала, что сбросить вес ей удалось благодаря восьмичасовым репетициям спектакля "Балерина в Зазеркалье цирка", в котором та не только демонстрирует фирменный шпагат, но и взмывает в высоту на полотнах и в золоченой клетке. А еще балерина почти перестала есть. Артистка рассказывала, что из-за волнения перед премьерой и усиленных тренировок могла питаться раз в день. А рацион ее составляют зелень, острый суп том-ям, яйца и специальный напиток из имбиря и меда.

Однако, как говорят в ее окружении, танцовщица сильно изменилась после того, как встретила новую любовь. "У нее появился новый друг, поклонник. Имеет отношение к спорту. Именно он посоветовал такую диету, довольно жесткую и даже опасную. Мужчина придерживается этого принципа питания сам и подсадил на него Анастасию", – рассказал приближенный к балерине человек изданию "7Дней".

По их данным, Волочкова познакомилась с ним пару месяцев назад. Об этом мужчине она предпочитает никому не рассказывать, чтобы не спугнуть счастье. Настя, как никто другой в отечественном шоу-бизнесе, осведомлена о том, как разрушительно действуют зависть и пересуды, поэтому с некоторых пор молчит обо всем, что происходит в ее личной жизни. Впрочем, по другим данным, Анастасия скрывает новые отношения, потому что ее любовник женат.

Психолог Татьяна Еленская убеждена, что Анастасии Волочковой следует пересмотреть рацион и так слепо не идти на поводу у избранника. "Диета, прописанная не врачом-специалистом, а влюбленным советчиком, начитавшемся материалов в Сети, очень опасна для психики человека. А ведь Анастасия никогда не могла похвастаться титановыми нервами. Я бы порекомендовала ей перестать морить себя голодом ради собственного здоровья. Калорийность надо увеличить хотя бы до 1500 в день", – заявила эксперт.