Поломавшаяся Волочкова без одежды показала киску

Сегодня, 20 ноября, в одном из столичных концертных залов Анастасия Волочкова представит музыкальный спектакль, в котором будет не только танцевать, но и парить над землей на полотнах и в клетке. Балерина репетирует по восемь часов в день и практически ничего не ест. Неудивительно, что она сильно похудела.
А еще звезда потеряла сон, о чем рассказала подписчикам в соцсети "Инстаграм". При записи видео Волочкова использовала спецэффект, благодаря которому у нее на голове появились кошачьи ушки, а на лице – крошечный розовый нос, усики и румянец.
"Дорогие мои, вы знаете, я так рано почему-то проснулась", – обратилась к фанатам сидящая на постели балерина, продемонстрировав голые плечи. Как известно, она предпочитает спать без одежды.
"Я вообще не понимаю, почему так рано. Видимо, просто немножко волнуюсь перед моей премьерой сегодняшней. Я вас очень жду в восемь часов вечера в "Вегас Сити Холле" сегодня в Красногорском районе. Мои дорогие, я верю, вы мне все поможете. Кто-то – молитвой... Моя команда, все, кому небезразлична моя судьба! Я вам всем хочу сказать огромное спасибо за то, что вы у меня есть", – высказалась Анастасия Волочкова в образе очаровательной киски.
Ранее она выложила ролик, который назвала "разрядочкой" после занятий. На нем артистка, облаченная в тренировочные купальник и штаны, в пуантах танцует под популярную песню – предположительно, Светланы Лободы. Однако па Анастасии Волочковой пользователям не понравились. Комментаторы обозвали ее ломакой и удивились тому, что профессиональная балерина двигается не в ритм.
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