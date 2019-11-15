Войди в меня ногой: новые извращения Панина довели до тошноты

"Мне памятно другое время! // В заветных иногда мечтах // Держу я счастливое стремя… // И ножку чувствую в руках", – писал Пушкин в "Евгении Онегине". Интересно, что сказал бы классик, глядя на то, как и чем чувствуют ножки в России спустя почти два столетия?



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