Войди в меня ногой: новые извращения Панина довели до тошноты

Поэт, помнится, только мечтал "с любовью лечь к ее ногам!" и "коснуться милых ног устами!", а вот актер Алексей Панин решил не только желать, но и настойчиво действовать. Правда, милых ног он касается не устами, а тем, что наоборот.
В интернет попало очередное видео постельных утех похотливого актера. Крупным планом на нем запечатлено, как очаровательная ножка удовлетворяет лауреата госпремии России. Глядя на эту страсть, снова хочется цитировать Пушкина: "Летают ножки милых дам; // По их пленительным следам // Летают пламенные взоры".
Хотя в данном случае взоры скорее негодующие. Люди, которые посмотрели ролик до конца, иначе как "мерзостью" и "дрянью" назвать увиденное не могут. И считают подобные проявления любви "тошнотворными".
Но Алексея Панина можно понять – он любит сексуальные эксперименты – мастурбировать под кустами, бегать по улицам в женских чулках, развлекаться с мужиками. Но то ли хорошего самца в этот момент не было рядом, то ли фаллоимитатор пришел в негодность от частого использования – бог ведает, какая нужда заставила звезду заниматься особо извращенной формой секса.
Зато теперь, удовлетворенный и счастливый, он с полным правом сможет цитировать "Онегина": "Ах! долго я забыть не мог // Две ножки… Грустный, охладелый, // Я все их помню, и во сне // Они тревожат сердце мне...". И не только сердце, как понятно из видео...
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