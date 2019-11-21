Время ушло: Волочкова попрощалась со своей прежней жизнью

Заметно похудевшая артистка приятно удивила зрителей внешним видом. Они порадовались тому, что знаменитость снова пришла в отличную форму и полна сил. Анастасия Волочкова вышла к публике в прозрачном эксклюзивном наряде, подаренном ей когда-то Николаем Басковым.
Поклонники восхитились танцами балерины в клетке и на подвесных тросах. К слову, наряды звезда за вечер меняла не меньше десяти раз. В зале присутствовала и дочь Анастасии Волочковой – 14-летняя Ариша. Посмотреть шоу мамы девочка пришла с подружкой.
Наследница гордится своей звездной родительницей. "Я была свидетелем всех этапов подготовки, которые мама проходила ради этого шоу. Как она училась каждому элементу, который здесь показан. То, что девочки-гимнастки репетируют с детства, мама выучила за небольшой срок. И меня это впечатляет", – приводит слова Ариадны Teleprogramma.pro.
После спектакля Анастасия Волочкова получила море подарков: это были куклы, сладости и, конечно, цветы. Она призналась, что счастлива. А со своей прежней жизнью попрощалась. "Не хотела бы быть сейчас в другом месте. Я бы не хотела вновь оказаться в Большом! Все-таки всему свое время", – поделилась балерина.
Ранее психолог Анна Хныкина пояснила, почему Анастасия Волочкова в последнее время сияет от счастья. Она уверена: знаменитость влюблена, что и подтолкнуло ее к переменам во внешности.
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