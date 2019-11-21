Пугачева преподнесла грандиозный подарок молодой артистке

29 ноября певица Наталия Власова отметит 20-летие творческой деятельности. В этот день вокалистка даст юбилейный концерт в Москве в Vegas City Hall. На сольник вокалистка планирует пригласить Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву.

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