Пугачева преподнесла грандиозный подарок молодой артистке

Наталия Власова стала популярной в 1999 исполнив свой главный хит – "Я у твоих ног". А уже в 2000 году, на пике славы, 21-летняя вокалистка познакомилась с королевой российской поп-сцены Аллой Пугачевой.
Наталию пригласили принять участие в съемках программы Аллы Борисовны "Рождественские встречи". Наталия выступала с песней "На тебя обиделась". Съемки шоу проходили в доме у Примадонны на Истре.
"Это было грандиозным подарком для человека, только приехавшего в Москву. Я еще тогда даже не переехала в Москву, я еще из Петербурга все время ездила на съемки передачи. Когда мне передали ее приглашение на "Рождественские встречи" – это, конечно, было самое бесценное, что я могла себе пожелать. Это был самый первый год моего появления на сцене", – рассказала Наталия Власова в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Наталия сказала также, что планирует позвать Аллу Пугачеву на предстоящий концерт. В рамках музыкального мультимедийного шоу Власова исполнит самые яркие, проверенные временем песни и презентует новый альбом.
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