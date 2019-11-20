Звезду сериала "Игра престолов" заставили раздеться перед камерой

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в знаменитом сериале "Игра престолов" Дейнерис Таргариен, рассказала, что на съемочной площадке ее заставляли сниматься голой. Девушка отметила, что ей приходилось регулярно раздеваться перед камерой.



По словам актрисы, в сериал она попала сразу после окончания театрального училища. Тогда еще совсем неопытная артистка боялась диктовать свои условия на съемочной площадке, и ей приходилось четко следовать всем требованиям режиссера. Первый сезон знаменитой саги оказался перенасыщен откровенными сценами.

В дальнейшем, когда Кларк попривыкла к условиям съемок, у нее все чаще стали случаться конфликты с кинематографической командой. Нередко операторы требовали, чтобы Эмилия разделась, но та уже могла дать хороший отпор, сообщает НСН.

"Раньше у меня были бои на съемочной площадке, где я говорила что-то вроде: "Нет, одеяло останется", а они мне: "Ты же не хочешь разочаровать фанатов‚ Игры престолов?" А я на это: "Да пошли вы ******", – передает слова знаменитости телеканал "360".

Впрочем, у Эмилии нашлись и защитники. Джейсон Момоа, который сыграл в сериале Кхала Дрого, научил молодую актрису, как держаться на площадке. Он помог ей понять, как стоит вести себя со слишком наглыми кинематографистами, а также позаботился, чтобы сразу после постельных сцен Кларк приносили халат. По словам девушки, от Момоа она чувствовала очень большую поддержку. Актер был добр и внимателен к ней.

