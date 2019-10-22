Эмилия Кларк высказалась о критике сериала

Актриса Эмилия Кларк сыграла одну из главных ролей – Дейенерис Таргариен. По ее словам, ее никак не задел мощный поток негативной реакции со стороны зрителей. Кроме того, она неплохо заработала благодаря съемкам в проекте, в несколько раз приумножив свой капитал. Известно, что только лишь за один эпизод актриса из "Игры престолов" получала до 500 тысяч долларов.
"Я была слишком занята и сосредоточена на своей собственной реакции, чтобы действительно уделять внимание чужому мнению. Если я вообще уделяла ему внимание", – призналась знаменитость.
Тем не менее, критика разбила ей сердце. Как оказалось, звезде "Игры престолов" было очень обидно за создателей саги Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайса, ведь они – ее хорошие друзья.
Также Кларк глубоко опечалил тот факт, что она ничего не забрала себе со съемок. Она утверждает, что очень жалеет об этом и испытывает раздражение.
"Надеюсь, шоураннеры отдадут мне дракона", – надеется Эмилия.
Отметим, концовка настолько разочаровала зрителей, что они потребовали ее переснять. В мае самые активные поклонники сериала "Игра престолов" подписали петицию с просьбой переделать последние эпизоды.
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