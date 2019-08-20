Кит Харингтон из "Игры престолов" поведал о бесплодии из-за съемок в сериале

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, шокировал громким заявлением. Он признался, что худшим моментом в съемках "Игры престолов" были сцены полетов на драконе.
Знаменитость рассказала, что провела множество часов на тренажере, похожем на гимнастического козла. Это, к слову, заняло больше времени, чем съемки всего эпизода "Битва бастардов".
По словам актера из "Игры престолов", сначала он не верил Эмилии Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен, когда та жаловалась на сцены с полетами на драконе. Лишь когда он столкнулся с этим сам, понял, о чем говорила коллега.
Харингтон подчеркнул, что никому не желает испытать это. Он отметил, что этот процесс не имеет никакого отношения к актерской игре.
"Никакого! И я на это не подписывался. Ощущалось просто ужасно. Мне как мужчине было некомфортно", – призналась звезда сериала "Игра престолов".
Знаменитость всерьез задумалась о последствиях, сообщает Life. По словам артиста, он даже начал сомневаться, что сможет иметь детей.
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