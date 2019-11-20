Любовница Маликова сообщила о родах

Еще в конце прошлого года появилась информация, будто у Дмитрия Маликова родилась дочь, однако сам он эти данные никак не прокомментировал. Наконец его любимая женщина прервала молчание.

В декабре 2018 года сообщалось, что Дмитрий Маликов стал отцом. Речь идет о племяннике популярного артиста. Отметим, что на тот момент Диме было всего 19 лет. "Инстаграм" Маликова полнится его фотографиями с привлекательной блондинкой по имени Анастасия. Подписывая публикации с ней, Дмитрий неизменно ставит сердечки. Говорят, она и является его возлюбленной и матерью их первенца.

Отметим, что Настя, которая старше Димы, предпочитает не распространяться о личной жизни. Молчит и сам Маликов и его мать, певица Инна Маликова, – родная сестра музыканта. Однако в "Сторис" новоиспеченная мама все же внесла некоторую ясность. Отвечая на вопросы подписчиков, она прокомментировала и такой: "Расскажите, пожалуйста, о своим питании. Как худели после родов?"

"На ГВ ела все то, что требовалось. После завершения уже начала ограничивать себя в калорийных продуктах и возобновила спорт", – ответила Анастасия, которая сейчас может похвастаться такой стройной фигурой, что сложно вообще поверить в ее роды.

По всей видимости, известие о том, что Анастасия стала мамой, повергло в шок некоторых ее подписчиков. "После родов. Ничего себе. Вы мастер конспирации", – высказался один из поклонников. Анастасия коротко ответила: "Счастье любит тишину". Судя по молчанию всей семьи Маликовых, те тоже так считают.

Непонятно, поженились ли влюбленные после (или до) рождения ребенка, но очевидно, что речь идет именно о родственнике известного артиста. Если внимательно изучить "Инстаграм" Димы, то еще в сентябре он публиковал фотографии со своей любимой женщиной Анастасией. Кстати, посты в аккаунте появляются редко. Настя выкладывает фото чаще, но предпочитает позировать на них в одиночестве. Впрочем, если прокрутить ниже, то можно как минимум два снимка найти, на которых она запечатлена с Димой Маликовым.

Можно только представить удивление фанатов Анастасии. "Но когда вы успели родить..." – поинтересовались у девушки. Та не стала вдаваться в подробности, лишь ответив: "Шок контент", и добавила смеющийся смайлик.