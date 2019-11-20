Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

Оксана Самойлова поделилась подробностями своего интересного положения в инстаграм-аккаунте. Она подчеркнула, что четвертую беременность они с Джиганом планировали, однако не ожидали, что она наступит уже сейчас. Когда, ошеломленные новостью, они отправились к доктору, то выяснилось много хорошего и плохого.
Оказалось, что Оксана умудрилась забеременеть, принимая противозачаточные таблетки. И то, что, по ее словам, она считала естественным, на самом деле было кровотечением. "Делаем узи, узи показывает малыша с ручками ножками и всем остальным и срок, от которого я просто начинаю рыдать 😭я оказалась очень давно и очень сильно беременной))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Оксана Самойлова.
Обнаружились и осложнения. Супруга Джигана откровенно рассказала: "У меня полный набор адских осложнений, начиная от полного предлежания и заканчивая отслойкой с гематомами 😭😭😭хотя физически я чувствовала себя хорошо". В итоге Оксане Самойловой пришлось остаток отпуска провести в больнице под капельницами и дома на кровати, принимая необходимые лекарства. Кроме того, ей запретили летать на самолете.
К счастью, медики стабилизировали состояние Оксаны Самойловой и ее еще не рожденного ребенка. Супруга Джигана даже смогла вернуться в Москву. "Сейчас все в полном порядке 🙏вот так бывает, оказывается)))💁🏻♀️неожиданная 4 беременность, это даже не так, как незапланированная 1ая и совсем не так как 2 и 3 по расписанию )))😂это шок и непонимание, как с тобой, родителем 3 детей, взрослым 30 летним ответственным человеком, такое вообще могло произойти ))😂такая история)) подарочек с небес нам прислали, и никак иначе))", – заключила счастливая Оксана Самойлова.
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