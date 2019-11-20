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Оголодавшая Гузеева набросилась на поклонника

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая шоу "Давай поженимся!" на Первом канале уже неделю  отдыхает на берегу Финского залива, желая вернуть стройность. В своем "Инстаграме" Лариса Гузеева поделилась снимком своего полезного обеда.
прочитано 218 раз

В кадре на тарелке звезды лежит что-то, выглядящее не совсем аппетитно. По словам Ларисы Гузеевой, диета предполагает помимо прочего запрет на соль и сахар. Пока актриса сбросила три килограмма, но это лишь начало.

Теледива призналась, что удовлетворена первыми результатами. "Я давно не была такой довольной и счастливой! Всем счастья и удачи", – написала Лариса Гузеева. Однако, судя по тому, как она общается с подписчиками, реагируя на критику в свой адрес, ее нервы расшатаны.

Не все поклонники телеведущей поддержали ее начинание, некоторые скептически отнеслись к такой диете. Кто-то и вовсе считает, что она изнуряет себя за деньги. Были и те, кто откровенно дерзить артистке. Некоторые фолловеры посоветовали Ларисе Гузеевой "меньше жрать" и "чаще заниматься сексом".

Знаменитость пыталась отвечать подписчикам корректно, но, видимо, насмешки злопыхателей вывели ее из себя. Звезда облаяла одного из молодых поклонников. "Тебе столько не заплатят. Надо хорошо учиться и хорошо и много работать, а не пастись на страницах взрослых известных людей, считая их доход. Понял? Щенок", – грубо осадила своего подписчика Лариса Гузеева.

Материал дополняется

Автор: 20 ноября 2019, 08:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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