"А где ребенок?": загулявшим Собчак и Виторгану влепили смачную почещину

Ксения Собчак и Максим Виторган так увлеклись работой и новыми отношениями, что совсем забыли о наследнике. О несчастливой судьбе маленького Платона порассуждала блогер Лена Миро.

В новом посте, опубликованном в субботу, 2 ноября, Лена Миро призналась, что в глубине души рада за Максима Виторгана, который смог быстро оправиться после развода. По ее словам, вовремя появившаяся Нино Нинидзе помогла актеру отвлечься от мыслей о бывшей жене.

"Она утешила Масика, переключила его внимание, и пара теперь всюду шатается вместе – на премьерах, в театре. Поют вместе в машине, возвращаясь с очередной попойки. Покупают продукты – опять же, вдвоем. Даже в соцсетях сидят среди ночи, общаясь друг с другом", – продолжила свою мысль блогер.

Наблюдая за идиллией влюбленных, Лена Миро задумалась о наследнике Максима Виторгана и Ксении Собчак. По ее мнению, звездные родители с головой ушли в работу и новые отношения и совсем забыли о маленьком сыне Платоне.

"Я не понимаю лишь одного: а где ребенок?! Нет, я все понимаю. Платоша – или как там его? – умыт, накормлен и спать уложен. Няньками. Посторонними людьми. А родителей он видит на фотосессиях для социальных сетей. Да и то – очень редко", – заявила она.

Блогер отметила, что теперь у телеведущей и актрисы новая жизнь, и поэтому ребенок от предыдущих отношений им больше не нужен. "У мамы – новая жизнь. Новый муж. Будет новый ребенок. У папы – все то же самое. И только ребенок оказался бывшим", – заключила Лена Миро.