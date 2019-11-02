"Беременный живот на лоб лезет": сделано заявление об интересном положении Брежневой

На странице в "Инстаграм" исполнительница опубликовала пикантную видеозапись, где она двигается под музыку перед зеркалом. В кадре Вера Брежнева запечатлена в черном латексном костюме. Лицо звезды украшает маска кошки.
В подписи к посту певица похвасталась, что хорошо провела время на вечеринке по случаю открытия бьюти-бара. "Оторвалась вчера кошечка... Мяу... Дикая или домашняя?", – обратилась артистка к подписчикам.
Большинство пользователей пришли в восторг от дерзкого образа Веры Брежневой. Они отметили, что звезда прекрасно выглядит в откровенном наряде: "Женщина-кошка! Великолепна как всегда", "Секси! Столько пластики и загадочности в образе", "Холли Берри нервно курит в сторонке".
Один из комментаторов обратил внимание на округлившийся живот артистки. "А живот-то! Живот беременный на лоб лезет", – заявил наблюдательный подписчик. "Ага! Забыла дописать! Беременная кошечка", – ответила ему Вера Брежнева.
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о беременности певицы. В личном микроблоге продюсер Константин Меладзе опубликовал фотографию, где артистка позирует в пиджаке, выступающем в районе живота. В комментариях многие поклонники предположили, что скоро в звездной семье произойдет пополнение.
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